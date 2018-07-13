Экономика

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Харьковские предприятия уплатили сто миллионов

Харьковские предприятия уплатили сто миллионов
Предприятия Харьковской области за 6 мес. 2018 г. уплатили в местные бюджеты 110 млн. грн. налога на недвижимое имущество, что на 28,3 млн.грн. больше аналогичного периода прошлого года.
Уровень уплаты налога составляет 103,3%, дополнительно поступило 3,5 млн.грн.

Как сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, согласно статье 10 Налогового кодекса налог на имущество относится к местным налогам. Местные советы в пределах полномочий, определенных Налоговым кодексом, решают вопрос об установлении размера этого налога. Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - юридические лица самостоятельно вычисляют сумму по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта налогообложения декларацию. Предусмотрена разбивка годовой суммы на равные доли поквартально.

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