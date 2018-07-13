Харьков

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Два харьковских автобуса на два дня изменят маршруты

Два харьковских автобуса на два дня изменят маршруты
Движение транспорта по ул. Натальи Ужвий, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Леся Сердюка, будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий.

На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:

- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;

- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев.

На период проведения работ конечная остановка автобусов будет перенесена на разворотный круг троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».

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