Два харьковских автобуса на два дня изменят маршруты 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Натальи Ужвий, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Леся Сердюка, будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий.



На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.



Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:



- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;



- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев.



На период проведения работ конечная остановка автобусов будет перенесена на разворотный круг троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».