Погода в Харькове: возможен град 13 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Погода продолжает преподносить сюрпризы.

В субботу, 14 июля: переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем шквалы 15–20 м/сек., град. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 17–22º тепла, днем 27–32º выше нуля; по городу: ночью 18–20º тепла, днем 28–30º выше нуля.



В воскресенье, 15 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 16–21º тепла, днем 27–32º выше нуля.



16 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 16–21º тепла, днем 25–30º выше нуля.