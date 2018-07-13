Харьков

  • 377
    •  / 

Погода в Харькове: возможен град

Погода в Харькове: возможен град
Погода продолжает преподносить сюрпризы.
В субботу, 14 июля: переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем шквалы 15–20 м/сек., град. Ветер юго-восточный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 17–22º тепла, днем 27–32º выше нуля; по городу: ночью 18–20º тепла, днем 28–30º выше нуля.

В воскресенье, 15 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 16–21º тепла, днем 27–32º выше нуля.

16 июля: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 16–21º тепла, днем 25–30º выше нуля.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи