Как проверить турфирму и что взять с собой за границу

Тем временем для украинских туристов подготовили специальную памятку - как не попасть на недобросовестных туроператоров и что делать, если это уже случилось.
При составлении договора на туристическое обслуживание в нем должны быть указаны:
- действующая лицензия и финансовое обеспечение турагентства или туроператора (эта информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития www.me.gov.ua в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр");
- заявленные даты вылета и прилета;
- информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обе стороны (в случае заявления такого услуги);
- категория отеля (Вам необходимо будет проверить, отвечает ли она, заявленной категории в договоре);
- сроки отказа от тура и условия возврата средств;
Кроме того, туроператор обязан обеспечить каждого туриста индивидуальным страховым полисом на медицинское обслуживание и от несчастного случая, а также выдать квитанцию об оплате тура или фискальный чек.
Что обязательно нужно взять с собой путешествие:
- Копию договора на туристическое обслуживание;
- Оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
- Контакты туроператора (турагента);
- Контакты посольства Украины страны, в которую Вы отравляетесь;
Куда жаловаться
В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, Вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу, предоставив:
фото-видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное.
В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия
, Вы имеете право обратиться в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.
Права пассажиров в случае отказа в перевозке, отмены или длительной задержки авиарейсов можно скачать здесь
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