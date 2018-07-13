Советы от ВХ

  • 270
    •  / 

Как проверить турфирму и что взять с собой за границу

Как проверить турфирму и что взять с собой за границу
Этим летом из-за конфликтов туроператоров с авиаперевозчиками украинские туристы застревали на несколько дней после отдыха за границей. В правительстве заявляют, что украинцы стали заложниками коммерческого конфликта и создали рабочую группу, которая работает над привлечением к ответственности виновных. 
Тем временем для украинских туристов подготовили специальную памятку - как не попасть на недобросовестных туроператоров и что делать, если это уже случилось.

При составлении договора на туристическое обслуживание в нем должны быть указаны:

- действующая лицензия и финансовое обеспечение турагентства или туроператора (эта информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития www.me.gov.ua в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр");

- заявленные даты вылета и прилета;

- информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обе стороны (в случае заявления такого услуги);

- категория отеля (Вам необходимо будет проверить, отвечает ли она, заявленной категории в договоре);

- сроки отказа от тура и условия возврата средств;

Кроме того, туроператор обязан обеспечить каждого туриста индивидуальным страховым полисом на медицинское обслуживание и от несчастного случая, а также выдать квитанцию об оплате тура или фискальный чек.

Что обязательно нужно взять с собой путешествие:

- Копию договора на туристическое обслуживание;

- Оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

- Контакты туроператора (турагента);

- Контакты посольства Украины страны, в которую Вы отравляетесь;

Куда жаловаться

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, Вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу, предоставив:

фото-видео материалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное.

В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия, Вы имеете право обратиться в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.

Права пассажиров в случае отказа в перевозке, отмены или длительной задержки авиарейсов можно скачать здесь.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи