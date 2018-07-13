Как проверить турфирму и что взять с собой за границу 13 июля 2018 г. источник 0 0

Этим летом из-за конфликтов туроператоров с авиаперевозчиками украинские туристы застревали на несколько дней после отдыха за границей. В правительстве заявляют, что украинцы стали заложниками коммерческого конфликта и создали рабочую группу, которая работает над привлечением к ответственности виновных.