В Харькове установят памятник Вадиму Мулерману

Вдова певца Светлана Мулерман обратилась с соответствующей просьбой к первому заместителю Харьковского городского головы Игорю Терехову.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, позже - в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. Известность к Вадиму Мулерману пришла в 1966 году: он стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады с песней «Хромой король», которую позже назвали «Король-победитель».



Именно Вадим Мулерман должен был исполнять легендарную песню к телефильму «Семнадцать мгновений весны», но тогда разразился скандал вокруг его «еврейского» репертуара. В 1971 году по решению председателя Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию Вадим Мулерман был отстранен от эфира, также ему запретили концертную деятельность, и спустя несколько лет артист по личным причинам (из-за болезни брата) выехал в США. С 2004 года снова жил в Харькове и работал в созданном им молодежном Театре песни. В 2005 году был назначен советником председателя Харьковской областной государственной администрации по вопросам культуры. Позже перенес инсульт и два инфаркта. В январе 2015 года Вадиму Мулерману успешно сделали в США операцию на сердце. Умер ночью 2 мая 2018 года в госпитале в Нью-Йорке, где проживал в последние годы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с певцом состоялось 4 мая в похоронном доме на Кони-Айленде в Бруклине.