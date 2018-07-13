Советы от ВХ

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Где узнать о правах потребителей

Где узнать о правах потребителей
С кем можно посоветоваться по вопросам защиты прав потребителей? Хотелось бы поговорить с «живым» специалистом, а не направлять жалобы в никуда.

Иван Семенович
Как сообщается на сайте горсовета, с июля в Региональном центре услуг (проспект Тракторостроителей, 144) в целях реализации концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей каждую среду и пятницу с 9.00 до 13.00 будут осуществлять личный прием специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по следующим вопросам:

- консультации граждан-потребителей по вопросам защиты прав потребителей;

- консультации по выполнению обязанностей наемными работниками;

- прием письменных обращений граждан-потребителей по указанным вопросам.

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