Где узнать о правах потребителей 13 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

С кем можно посоветоваться по вопросам защиты прав потребителей? Хотелось бы поговорить с «живым» специалистом, а не направлять жалобы в никуда.



Иван Семенович

Как сообщается на сайте горсовета, с июля в Региональном центре услуг (проспект Тракторостроителей, 144) в целях реализации концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей каждую среду и пятницу с 9.00 до 13.00 будут осуществлять личный прием специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области по следующим вопросам:



- консультации граждан-потребителей по вопросам защиты прав потребителей;



- консультации по выполнению обязанностей наемными работниками;



- прием письменных обращений граждан-потребителей по указанным вопросам.