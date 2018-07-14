Как пережить летний зной с минимальным ущербом 14 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

Спасаясь от зноя, харьковчане ныряют в фонтаны, литрами пьют освежающие напитки и засыпают на охлажденном в морозилке постельном белье. Как пережить жаркие дни с минимальным вредом для здоровья, выяснял «Вечерний Харьков».