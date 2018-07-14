Как пережить летний зной с минимальным ущербом

Спасаясь от зноя, харьковчане ныряют в фонтаны, литрами пьют освежающие напитки и засыпают на охлажденном в морозилке постельном белье. Как пережить жаркие дни с минимальным вредом для здоровья, выяснял «Вечерний Харьков».
Июль принес в Харьков настоящую жару. Столбик термометра в последние дни поднимается выше 30 градусов. Изнывающие от зноя горожане спасаются от перегрева кто как может.
Кто-то погружается с головой в городские фонтаны, устраивая даже семейные купания.
— Самый дешевый способ охлаждения, — смеется студент Михаил, принимающий водные процедуры в фонтане напротив главного входа в оперный театр. – Другое дело в квартире — где за все приходится платить, и немалые суммы.
В киосках на ура уходит минеральная вода и освежающие напитки.
— Конечно, продажи летом возрастают в разы, — признается киоскер Наталья. – Берут в основном воду без газа, холодный чай. Пепси и кола не так востребованы – они слишком сладкие.
Налегают горожане и на мороженое.
— Сейчас особенно популярно плодово-ягодное – очень многие берут, чтобы просто освежиться, – поделилась продавец Надежда.
Изнывают от жары горожане и в своих квартирах. Сергей работает на дому – за компьютером. Говорит, пришлось купить кондиционер.
— У нас южная сторона, девятый этаж – солнце жарит с утра до ночи. Еще и крыша раскаляется. Сначала купил вентилятор – но он только горячий воздух гоняет, никакого облегчения. Пришлось раскошелиться на кондиционер – только под ним и можно жить, — смеется парень.
У Виктории кондиционера дома нет. В течение дня она «прохлаждается» на работе в офисе.
— А вот вечером возвращаюсь в квартиру и попадаю в настоящее пекло, — признается она. – Солнце с нашей стороны появляется с двух часов дня – в самый зной. Раньше хоть как-то спасали деревья под окнами, но в прошлом году их вырубили. И теперь в квартире просто ад! Где-то за полчаса до сна я отправляю в морозилку пододеяльник, простыню и наволочку, потом достаю, быстро стелю постель и ложусь спать. Только так и спасаюсь…
Чем коварны жаркие дни?
Знойные дни, по словам специалистов, не только доставляют дискомфорт горожанам, но и способны нанести серьезный вред здоровью.
— В жару, находясь под открытым солнцем, человек может получить солнечный удар. Особенно небезопасны солнечные лучи с 11.00 до 16.00 часов, — предупреждает заведующая организационно-методическим отделом Харьковского областного центра здоровья Клавдия Литовченко. — В это время нежелательно находиться на солнце, нужно прятаться в тень. Если люди работают под открытым небом – возможно, следует как-то пересмотреть режим рабочего дня.
В зной, кроме солнечного, можно получить и тепловой удар, который происходит от перегрева организма, даже если человек находится не под прямыми солнечными лучами.
— Если температура воздуха высокая, превышающая температуру тела человека или близка к ней – организму тяжело справляться. Он включает дополнительные механизмы – например, выделение пота. Однако это не всегда помогает, потому что у людей разные резервные возможности, — продолжает Клавдия Алексеевна. — Особенно подвержены тепловому удару люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, поскольку это усложняет процесс терморегуляции.
Распознать тепловой удар можно по таким признакам — головокружение, подташнивание вплоть до потери сознания.
— Человека в таком состоянии нужно сразу же перенести в тень, уложить, расстегнуть одежду, брызнуть в лицо водой, обложить влажными салфетками. И обязательно вызвать скорую помощь, — подсказывает специалист.
В тренде – легкая светлая одежда из натуральных тканей
Как же пережить летний зной с минимальным вредом для здоровья? Клавдия Литовченко рекомендует уделять особое внимание гардеробу. В тренде – легкая свободная одежда, пропускающая воздух и впитывающая влагу, поскольку в жару человек больше потеет.
— Это, конечно же, должны быть натуральные ткани – хлопок, лен. Предпочтение следует отдать светлым тонам, — говорит специалист. — Голову нужно прикрыть либо панамой, либо косынкой. Можно даже захватить зонтик от солнца, чтобы создать себе тень.
Нужно подкорректировать меню
Кроме того, в жару придется внести коррективы и в рацион питания.
— Пища должна быть легкой, не отбирающей много энергии на усвоение, – например, овощи, фрукты, молочные продукты, — говорит Клавдия Литовченко. — А вот мясные, острые, жареные и копченые вкусности лучше из рациона исключить – при их употреблении организму достаточно проблематично регулировать теплообмен.
Также специалист рекомендует больше пить.
— В зной человек выделяет больше жидкости – и при дыхании, и с потом. Поэтому ее необходимо пополнять, чтобы водный баланс в организме сохранялся. Заставлять себя, конечно, не нужно, но как только почувствовали жажду – следует ее утолять, — советует Клавдия Алексеевна. — Пить лучше обыкновенную воду, температура ее должна быть близкой к температуре окружающей среды. Может быть, на первый взгляд, она не очень-то и помогает, но это только кажется. На самом деле таким образом поддерживается водный баланс. Отправляясь в дорогу – на работу, на прогулку, по делам – обязательно возьмите с собой бутылочку воды.
Помимо воды, можно утолять жажду и квасом, и компотами, и чаем – желательно зеленым. Однако употреблять напитки прямо из холодильника специалист категорически не рекомендует.
— Жара ослабляет организм, и контраст температуры может привести к тому, что от внутреннего переохлаждения, пусть даже частичного, человек получит нежелательный эффект – боль в горле, кашель и более серьезные проблемы со здоровьем, — предупреждает врач.
Если в жару приходится какое-то время находиться на улице – найдите возможность спрятаться в тень либо зайти в офисное помещение, магазин, где установлен кондиционер – чтобы хоть немного охладиться.
Как создать комфорт в квартире?
Безусловно, кондиционеры – настоящее спасение в жаркие дни. Но с этими приборами нужно быть очень осторожным.
— Кондиционеры должны быть выставлены на такой режим, чтобы разница температуры в закрытом помещении и на улице не превышала десять градусов, а в идеале – не более восьми градусов. Если разница больше – то, попадая с жары в сильно охлажденное помещение, человек вполне может получить простудное заболевание, — объясняет Клавдия Литовченко.
Поможет более комфортно пережить жару и постоянное увлажнение воздуха в помещении. Современные кондиционеры оснащены такой функцией. Но если умного прибора дома нет – можно просто расставить в квартире емкости с водой, развесить мокрые салфетки, полотенца, простыни.
— Влага испаряется и увлажняет воздух, — продолжает Клавдия Литовченко. — Поможет облегчить состояние и периодическое обливание водой, но ни в коем случае не холодной, а близкой к комнатной температуре. Принимайте теплый душ, который и усталость снимает, и поры очищает, а они тоже активно участвуют в дыхании кожи.
Ночной сон – сам по себе является защитой организма от перегрева.
— В состоянии покоя уменьшается энергообмен и, таким образом, возникает защитный эффект, — говорит специалист.