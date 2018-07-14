Охотники за сокровищами уничтожают уникальный скит 14 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Уникальный скит на Харьковщине, который находится в аварийном состоянии, облюбовали копатели и организаторы несанкционированных экскурсий, нанося древнейшей пещере непоправимый ущерб. Как обезопасить памятник истории от вандалов, решают специалисты.

Скит находится в поселке Ковяги Валковского района Харьковской области. Пещера появилась предположительно в середине XVIII века. Более точная дата будет установлена после заключения исследователей.



— Уникальность скита заключается в том, что вырыт он в суглинке. Все пещеры такого плана, которые есть в Украине и не только, располагаются в основном в скалах или твердых породах, — рассказывает заместитель директора Харьковского научно-методического центра охраны культурного наследия Виктория Черкаско.



По словам специалиста, это христианский скит, в котором предположительно жили монахи. В религиозном объекте сохранилась христианская символика. Внутри пещеры остались ниши для икон и лампад, часовня, где выбито изображение Божьей матери, но Иисуса у нее на руках уже нет.



— Какие еще есть архитектурные элементы в нем, пока неизвестно. Точно можно сказать, что нет сокровищ (изделий из драгоценных материалов, церковной утвари), а также абсолютно никаких археологических материалов, даже обломков посуды (керамики). Это объясняется тем, что в 1960-х годах ХХ века скит был обнаружен КГБ и в соответствии с церковной политикой того времени память о нем была уничтожена. Скит полностью не исследован, поскольку сейчас находится в аварийном состоянии, — продолжает Виктория Черкаско. — Входа в него нет, он завален и пока не найден.



Тем не менее уникальный скит весьма активно посещают как экскурсанты, так и копатели-любители – через обвал в пещере.



— Ширина коридора пещеры 70 см, высота – 1,5-1,7 метра. И туда начинают лазить люди, — рассказывает Виктория Валерьевна. — Это несанкционированные экскурсии. В Харькове очень много турфирм, которые возят туристов по области. И, по большому счету, им не составляет труда при посещении Шаровки, Натальевки, Пархомовки немного свернуть с трассы, заехать в Ковяги и показать пещеру всему экскурсионному автобусу. Во-первых, это опасно, поскольку сдвиги грунта уже пошли, и не исключены повторные обрушения. Кроме того, это движение массы людей разрушает памятник истории. Рисунки на стенах затираются, архитектурные элементы разрушаются… И это уничтожается навсегда, поскольку восстановить такие вещи невозможно. Это же не лепка, не архитектура и даже не полотно, которое можно отреставрировать. Это земля.



По словам заместителя директора Харьковского научно-методического центра охраны культурного наследия Виктории Черкаско, существует огромная проблема с копателями-любителями, которые там орудуют.



— Они же копают не с исследовательской целью, это не группа специалистов, которые исследуют объект, чтобы восстановить его в первоначальном виде, — сокрушается Виктория Черкаско. — Вандалы просто уничтожают памятник.



Чтобы предотвратить посягательства на пещеру, ее сейчас охраняют полицейские.



— И местная, и областная полиция – в курсе. Мы даже с СБУ общались на эту тему, — говорит Виктория Валерьевна. — Патрульные регулярно навещают объект. Выставить там круглосуточную охрану невозможно, но уже рассматриваются варианты установки на объекте сигнализации и камер видеонаблюдения, чтобы туда не проникали посторонние.

Кроме того, ведутся разговоры о том, чтобы вообще закрыть все подступы к пещере и провести консервационные работы.



— Мы общаемся со специалистами Киевской лавры, которые знают, как работать с такими объектами. И сейчас уже имеются их рекомендации по первоочередным работам, — продолжает Виктория Черкаско.



После консервации скит необходимо исследовать, провести реставрационные работы и только потом открыть доступ для посетителей.



По словам Виктории Черкаско, на Харьковщине вообще существует проблема с охраной памятников археологии. Черные археологи без зазрения совести лезут куда им хочется.



— Это несложно – приобрести металлоискатель и пойти бродить по полям. А если еще и собралась группа «единомышленников»… Большинство курганов на Харьковщине вскрыты давно, — с сожалением замечает она. – Закон предусматривает наказание за нарушение памятников по 298 статье Уголовного кодекса. Но, к сожалению, она не работает. По крайней мере, ни одного прецедента в нашем регионе не было – никто не понес наказания по этой статье. Проблема еще и в том, что необходимо доказать умышленность действий «копателя», а это довольно сложно.



И вопрос не только в черных археологах. Сейчас харьковская общественность возмущена разрушением памятников культурного наследия, кражами с могил бюстов, надгробных знаков и т.д.



— Яркий пример — недавний случай кражи бюста с могилы Дмитрия Багалея. Еще один пример – с могилы летчика-космонавта Валентина Бондаренко этой весной были срезаны ракеты, — сетует Виктория Черкаско. — О фактах нарушений уведомлены правоохранительные органы. Виновны пока не найдены. По всем подобным случаям орган охраны культурного наследия обращается в правоохранительные органы, как это предусмотрено законодательством. Но в большинстве случаев приходят ответы, в которых говорится, что нет состава преступления. По всей видимости, полиция не горит желанием заниматься такими делами. Складывается впечатление, что система наказания не работает…