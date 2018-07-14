Харьков

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Что делают в Харькове полицейские детективы

Что делают в Харькове полицейские детективы
В Харькове появились полицейские детективы, которые объединили функции оперативников и следователей. Какими делами занимаются новые сотрудники Нацполиции?
Харьковщина вошла в состав восьми регионов, где Национальная полиция Украины реализует пилотный проект «Полицейские детективы», сообщила «Вечернему Харькову» заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

— Детективы объединили в своей работе функции оперативников, которые собирают улики и ведут специальное наблюдение, и следователей, которые анализируют факты и намечают дальнейшие шаги, — пояснила она. – Набирались они из сотрудников Нацполиции после прохождения ими специальных курсов, тренингов и аттестации. Полицейские детективы работают при Следственном управлении.

По словам Оксаны Калмыковой, появление детективов должно улучшить качество досудебных расследований.

— Следователь, наделенный такими широкими полномочиями, имеет больше возможностей, чтобы качественно проводить расследование того или иного преступления, — говорит она. – Детективы занимаются расследованием особо тяжких преступлений. Они уже приступили к работе и показывают хорошие результаты.

Для более эффективной работы была изменена штатная структура Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

— Увеличили количество следователей, работников уголовного розыска и участковых офицеров, а также создали отдел «детективов» по расследованию тяжких преступлений и отдел криминалистов в структуре следственного управления, — говорит Оксана Калмыкова.
Она рассказа, что работники экспериментального отдела детективов уже закончили расследование в отношении гражданина Китая и гражданина Украины, которые организовали мощный международный канал торговли людьми и переправляли украинок в КНР для использования в порнобизнесе. Участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Также детективы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Харькова, который распространял через интернет видеопродукцию, которая содержит признаки детской порнографии. Злоумышленника ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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