«Жуки» покажут спектакль в необычной локации 14 июля 2018 г. Павел Гусев 0 0

Харьковские «Жуки» примут участие в 9-м театрально-дизайнерском фестивале «Живи!», который с этого года возобновляет свою деятельность в Харькове.

Театр на Жуках покажет в рамках этого форума спектакль «Детализация» по пьесе директора и актера театра Дмитрия Тернового.



– Благодаря фестивалю «Живи!» новый театральный сезон начнется для нас необычно рано: мы покажем спектакль уже 25 августа, причем в необычной для нас локации – в центре города, на популярной площадке ArtArea. Мы с большим удовольствием узнали, что фестиваль возобновляет свою работу в Харькове, и рады, что прошли отбор, — говорит Дмитрий Терновой.

Он отметил, что «Живи!» занимает особое место в истории «Жуков», поскольку это был самый первый фестиваль, в котором Театр на Жуках в свое время принял участие.



– Сейчас в нашем активе участие более чем в двадцати международных фестивалях и проектах, но начиналось все именно с «Живи!», на котором в 2009 году в Крыму мы выступили со спектаклем «Ехай?!» и с уникальным международным проектом «надгородом». Теперь мы с нетерпением ждем следующей встречи, чтобы показать наш новый спектакль и увидеть работы других участников, ведь в этом году ожидается сильная театральная программа, — добавил директор «Жуков».



Спектакль «Детализация» — новая постановка театра, выпущенная в декабре прошлого года к десятилетнему юбилею коллектива. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Дмитрия Тернового, которая в 2012 году победила на восточно-европейском драматургическом конкурсе «Говорить о границах. Жизнь в эпоху перемен». Она переведена на немецкий, польский, французский языки, поставлена в нескольких странах, но в Украине до недавнего времени не игралась. Написанная за год до Майдана, пьеса во многом предсказала будущие события.

В этом году на фестивале «Живи!» ожидается разнообразная программа из 34 спектаклей, которые разбиты на взрослую и детскую части.