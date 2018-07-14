На что обратить внимание при покупке ТВ-тюнера 14 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 1 0

Тем, кто до сих пор смотрит аналоговое телевидение, пора задуматься о переходе на цифровое вещание, которое произойдет уже в августе этого года. Чтобы изображение внезапно не исчезло с телеэкрана – необходимо приобрести и подключить к телевизору и антенне специальное устройство – ТВ-тюнер. На какие же параметры стоит обращать внимание при его выборе?

Итак, чтобы смотреть десятки эфирных каналов в высоком качестве — нужно подключить к антенне и телевизору компактный прибор – тюнер Т2 . В последние годы ассортимент этих приборов серьезно расширился: на рынке представлено уже более 30 моделей.



Самые недорогие тюнеры Т2 стоят около 300 грн. Они обладают только необходимыми функциями, но при этом со своей основной задачей — приемом и трансляцией цифрового сигнала — справляются отлично. Такие устройства идеально подойдут для нетребовательных пользователей.



Стоимость продвинутых тюнеров с широким спектром дополнительных медийных функций доходит до 1800 гривен.



Телетекст. Если тюнер поддерживает функцию телетекста, на его экране во время просмотра может в текстовом виде отображаться дополнительная информация — например, программа телепередач или последние новости. Переключение между страницами телетекста осуществляется с помощью пульта от тюнера.



Запись видео. Некоторые тюнеры могут записывать телепередачи в свою память или на USB-накопитель. Помимо этого, видео может захватываться не с эфира, а с одного из входов (S-Video или LAN).



— Time Shift. Тюнеры с функцией Time Shift позволяют пользователю в любой момент отлучиться от телевизора, не рискуя пропустить самый интересный момент фильма или передачи. Они способны «сдвигать» по времени эфирную трансляцию — для этого достаточно нажать на паузу, а затем возобновить просмотр. Во время вашего отсутствия видео записывается в память тюнера, из нее же затем и воспроизводится в потоковом режиме. В некоторых моделях трансляцию можно приостанавливать не более чем на пять минут, в других — даже на час.



Также могут быть тюнеры, оснащенные дисплеем. Если в тюнере есть дисплей, на него может выводиться информация о выбранном канале, состоянии устройства, качестве сигнала и наличии ошибок. Одним словом, дисплей упрощает взаимодействие пользователя с устройством. Когда телевизор выключен, на экране отображается текущее время.



Если вы планируете установить тюнер Т2 в недоступном для пульта дистанционного управления месте (например, за телевизором), рекомендуем обратить внимание на модели, к которым можно подключить выносной инфракрасный датчик. Он будет принимать сигналы с пульта и передавать их тюнеру. Разместить этот сенсор можно где угодно.