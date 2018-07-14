Советы от ВХ

  • 964
    •  / 

На что обратить внимание при покупке ТВ-тюнера

На что обратить внимание при покупке ТВ-тюнера
Тем, кто до сих пор смотрит аналоговое телевидение, пора задуматься о переходе на цифровое вещание, которое произойдет уже в августе этого года. Чтобы изображение внезапно не исчезло с телеэкрана – необходимо приобрести и подключить к телевизору и антенне специальное устройство – ТВ-тюнер. На какие же параметры стоит обращать внимание при его выборе?
Итак, чтобы смотреть десятки эфирных каналов в высоком качестве — нужно подключить к антенне и телевизору компактный прибор – тюнер Т2 . В последние годы ассортимент этих приборов серьезно расширился: на рынке представлено уже более 30 моделей.

Самые недорогие тюнеры Т2 стоят около 300 грн. Они обладают только необходимыми функциями, но при этом со своей основной задачей — приемом и трансляцией цифрового сигнала — справляются отлично. Такие устройства идеально подойдут для нетребовательных пользователей.

Стоимость продвинутых тюнеров с широким спектром дополнительных медийных функций доходит до 1800 гривен.

Телетекст. Если тюнер поддерживает функцию телетекста, на его экране во время просмотра может в текстовом виде отображаться дополнительная информация — например, программа телепередач или последние новости. Переключение между страницами телетекста осуществляется с помощью пульта от тюнера.

Запись видео. Некоторые тюнеры могут записывать телепередачи в свою память или на USB-накопитель. Помимо этого, видео может захватываться не с эфира, а с одного из входов (S-Video или LAN).

 — Time Shift. Тюнеры с функцией Time Shift позволяют пользователю в любой момент отлучиться от телевизора, не рискуя пропустить самый интересный момент фильма или передачи. Они способны «сдвигать» по времени эфирную трансляцию — для этого достаточно нажать на паузу, а затем возобновить просмотр. Во время вашего отсутствия видео записывается в память тюнера, из нее же затем и воспроизводится в потоковом режиме. В некоторых моделях трансляцию можно приостанавливать не более чем на пять минут, в других — даже на час.

Также могут быть тюнеры, оснащенные дисплеем. Если в тюнере есть дисплей, на него может выводиться информация о выбранном канале, состоянии устройства, качестве сигнала и наличии ошибок. Одним словом, дисплей упрощает взаимодействие пользователя с устройством. Когда телевизор выключен, на экране отображается текущее время.

Если вы планируете установить тюнер Т2 в недоступном для пульта дистанционного управления месте (например, за телевизором), рекомендуем обратить внимание на модели, к которым можно подключить выносной инфракрасный датчик. Он будет принимать сигналы с пульта и передавать их тюнеру. Разместить этот сенсор можно где угодно.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи