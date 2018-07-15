Культура

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Художники рисуют на стене дома картину Репина

Художники рисуют на стене дома картину Репина
Почти три недели полтора десятка художников из разных уголков Украины, а также из России, Латвии, Финляндии будут творить на репинской земле – в эти выходные под Харьковом открывается ежегодный Международный репинский пленэр, уже в девятнадцатый раз.
Церемония открытия состоится 15 июля в Чугуеве на пл. Соборной, 2, начало –  в  17.00, сообщили организаторы. В этот день пройдет театрализованное действо "Репинский бал", аукцион картин и изделий, небольшой концерт, в котором музыкальные номера исполнят народный эстрадно-духовой оркестр ChuguevCityBand, духовой оркестр "Нео-маэстро" , артисты театра оперы и балета, народные творческие коллективы.

Напомним, репинский пленэр стал одним из победителей социально-культурного проекта "Малые города - большие впечатления" Министерства культуры Украины. Благодаря этому стала возможна трансформация локального художественного мероприятия в масштабный туристический фестиваль, цель которого – популяризация творческого наследия выдающегося художника, уроженца Чугуева Ильи Репина, а также традиций реалистической живописи.

Жителей и гостей Чугуева ждет интересный и зрелищный праздник, который будет проходить на нескольких локациях. Организаторы обещают костюмированные экскурсии по арт-объектам города, современные фотозоны и фудкорты.

В ходе пленэра пройдет несколько просмотров работ, во время которых участники обсудят произведения друг друга и отберут сюжеты для итоговой выставки.

Тем временем художники творческой группы Kailas-V рисуют на фасаде дома на ул. Музейная, 3 в Чугуеве мурал по сюжету знаменитой картины Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

«По легенде письмо было написано в 1676 году кошевым атаманом Иваном Сирко «со всем кошем Запорожским» в ответ на ультиматум султана Османской империи Мехмеда (Мухаммеда) IV, – говорится на странице Kailas-V в «Фейсбуке». – Оригинал письма не сохранился, однако в 1870-х годах екатеринославским этнографом-любителем Я. П. Новицким была найдена копия, сделанная в XVIII веке. Он передал ее известному историку Дмитрию Яворницкому, который однажды зачитал ее как курьез своим гостям, среди которых был, в частности, Илья Репин. Художник заинтересовался сюжетом и в 1880 году начал первую серию этюдов».

Мурал планируют открыть ко дню рождения Ильи Репина – к 5 агувста. В этот день завершится Международный репинский пленэр.

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