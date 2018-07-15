Советы от ВХ

  • 659
    •  / 

Как перейти на цифровое вещание

Как перейти на цифровое вещание
В связи с переходом на цифровое телевещание, у наших читателей возникает немало вопросов. Ответим на самые популярные из них.
— Почему цифровой телевизор не принимает сигнал?

— Многие цифровые телевизоры оснащены встроенным тюнером первого поколения DVB-T — предшественником DVB-T2. Этот тюнер не декодирует сигнал MPEG4.

— Что делает тюнер Т2?

— Цифровая приставка — это приемник с декодером, который обрабатывает кодированный сигнал с алгоритмом сжатия MPEG-4. Приставка выделяет данные изображения и звука из транспортного цифрового потока и преобразует сигнал в аналоговый формат, воспринимаемый телевизором.

— Чем отличаются одни приставки Т2 от других?

— Основное отличие заключается в функциональных возможностях. В числе последних — запись на внешний носитель, отложенный просмотр (TimeShift), ВЧ-модулятор, Wi-Fi. Модели также отличаются количеством и набором разъемов (RCA, HDMI и USB).

— Как перейти на цифровое вещание?

— Для перехода на «цифру» понадобится внешняя приставка DVB-T2 и обычная комнатная антенна дециметрового диапазона. Специалисты рекомендуют приобретать специальную антенну стандарта DVB-T2, если телевизор находится на значительном удалении от передатчика. Приставка подключается к телевизору с помощью кабеля «тройной тюльпан» или HDMI.

— Как перевести на цифру несколько телевизоров?

— Оптимальное решение — приобрести отдельную приставку для каждого телевизора. Ресиверы с ВЧ-модулятором можно подключать к нескольким телевизорам, организовав единую сеть: в данном случае все подключенные телевизоры будут воспроизводить один канал, выбранный с помощью ресивера.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи