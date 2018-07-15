Как перейти на цифровое вещание 15 июля 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В связи с переходом на цифровое телевещание, у наших читателей возникает немало вопросов. Ответим на самые популярные из них.

— Почему цифровой телевизор не принимает сигнал?



— Многие цифровые телевизоры оснащены встроенным тюнером первого поколения DVB-T — предшественником DVB-T2. Этот тюнер не декодирует сигнал MPEG4.



— Что делает тюнер Т2?



— Цифровая приставка — это приемник с декодером, который обрабатывает кодированный сигнал с алгоритмом сжатия MPEG-4. Приставка выделяет данные изображения и звука из транспортного цифрового потока и преобразует сигнал в аналоговый формат, воспринимаемый телевизором.



— Чем отличаются одни приставки Т2 от других?



— Основное отличие заключается в функциональных возможностях. В числе последних — запись на внешний носитель, отложенный просмотр (TimeShift), ВЧ-модулятор, Wi-Fi. Модели также отличаются количеством и набором разъемов (RCA, HDMI и USB).



— Как перейти на цифровое вещание?



— Для перехода на «цифру» понадобится внешняя приставка DVB-T2 и обычная комнатная антенна дециметрового диапазона. Специалисты рекомендуют приобретать специальную антенну стандарта DVB-T2, если телевизор находится на значительном удалении от передатчика. Приставка подключается к телевизору с помощью кабеля «тройной тюльпан» или HDMI.



— Как перевести на цифру несколько телевизоров?



— Оптимальное решение — приобрести отдельную приставку для каждого телевизора. Ресиверы с ВЧ-модулятором можно подключать к нескольким телевизорам, организовав единую сеть: в данном случае все подключенные телевизоры будут воспроизводить один канал, выбранный с помощью ресивера.