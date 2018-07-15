Происшествия

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В Харькове за торговлю оружием задержан бывший военнослужащий

В Харькове за торговлю оружием задержан бывший военнослужащий
Бывший военнослужащий продал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на общую сумму 70 тыс. грн.
Как сообщили в Главном Управлении Нацполиции Харьковской области, мужчина задержан 13 июля. Он продал 4 гранаты "РГД-5", 8 гранатометов "РПГ-7", 1 тыс. патронов, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ.

Следственные действия проводились следственным отделом Отдела спецполиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области.

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