В Харькове за торговлю оружием задержан бывший военнослужащий 15 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Бывший военнослужащий продал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на общую сумму 70 тыс. грн.

Как сообщили в Главном Управлении Нацполиции Харьковской области, мужчина задержан 13 июля. Он продал 4 гранаты "РГД-5", 8 гранатометов "РПГ-7", 1 тыс. патронов, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ.



Следственные действия проводились следственным отделом Отдела спецполиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области.