Какие витамины можно найти в салате

Уважаемая редакция! Буду признательна, если расскажете, чем полезен летний салат: каждый день на нашем столе простой, но очень вкусный салат из помидоров, огурцов и сладкого перца, заправленный сметаной или растительным маслом.
Семья Торяник
Помидоры повышают настроение
Народная любовь к томатам безгранична — их добавляют во всевозможные блюда, а многие вообще не представляют свой рацион без этого вкусного овоща.
– Свежие помидоры - идеальная пища, способствующая восполнению минеральных веществ, - говорит диетолог, врач-гастроэнтеролог Татьяна Шеина. - Они содержат полезный для сердца калий, магний, железо (рекомендуется при анемии), цинк (необходим для роста клеток кожи, волос и заживления ран), кальций (укрепляет кости) и фосфор (участвует в обменных процессах). Кроме того, томаты содержат множество витаминов - B1, B2, B3, B6, B9, E. Но больше всего в них витамина C, природного антиоксиданта. 100 граммов спелых помидоров на четверть покрывают потребность взрослого человека в витамине С.
Относительно недавно ученые выяснили ценность еще одного вещества, содержащегося в томатах, - ликопина. Это органическое соединение, придающее плодам насыщенный красный цвет, сильнейший натуральный антиоксидант, превосходящий по свойствам даже витамины C и E. Ликопин, по словам Татьяны Шеиной, заметно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
– Чтобы салат из помидоров принес больше пользы, его лучше заправлять подсолнечным маслом - в сочетании с растительными жирами ликопин будет лучше усваиваться, - советует Татьяна Шеина. – Сырые овощи содержат большое количество балластных веществ, и это благотворно сказывается на пищеварении. Однако оказалось, что помидоры еще полезнее в вареном виде. Так, американские исследователи выяснили, что если томаты готовить при высокой температуре, в них уже через две минуты ликопина будет на треть больше, чем в сырых плодах. А если варить минут 15, концентрация этого вещества увеличивается в 1,5 раза. Кроме того, ученые доказали, что помидоры повышают настроение, а в стрессовых ситуациях работают как антидепрессанты.
Перец укрепляет сосуды
Особенно богат перец витамином С. В этом плане он может соперничать даже с лимоном и черной смородиной.
– Суточную норму можно получить, отведав половинку сладкого перца средних размеров. А самая большая концентрация аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, - говорит Татьяна Шеина. - Кроме того, плоды перца богаты каротином и рутином. Сочетание рутина с витамином С обеспечивает укрепление кровеносных сосудов и снижает проницаемость их стенок.
Перец богат витаминами В1, В2, В6 и РР. Он незаменим для людей, страдающих депрессией, сахарным диабетом, отеками, дерматитом. Перец также очень полезен при бессоннице и упадке сил. Этот овощ в высокой концентрации содержит минеральные соли калия и натрия, а также микро- и макроэлементы: такие как железо, цинк, йод, кальций, фосфор, магний. Перец будет хорош при анемии, бессоннице, остеопорозе. Кроме того, перец уместен в рационе при авитаминозе и как общеукрепляющее средство после тяжелых заболеваний. Благодаря высокому содержанию клетчатки, он активно препятствует проникновению в организм радиации.
– И все-таки, несмотря на огромную пользу этого плода, употреблять его нужно без фанатизма, особенно при заболеваниях ЖКТ, печени и почек, - предостерегает специалист. - Дело в том, что в перце много эфирных масел и грубой клетчатки, которые в данном случае могут сослужить плохую службу.
Огурцы избавляют от отеков
Огурцы нельзя назвать сокровищницей витаминов. Однако другие биологически активные вещества делают этот овощ желанным гостем на нашем столе. Огурец содержит минимум калорий, но максимум пользы. Так, калорийность свежего огурца - всего 13,5 ккал на 100 г.
– Огурцы содержат небольшое количество витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витаминов Е, РР. В них достаточно большое количество калия, а также йода, который хорошо усваивается организмом. Что касается минеральных веществ, то в огурцах их целое содружество - натрий, железо, кальций, магний, фосфор, хлор, алюминий, кобальт, хлор, хром, фтор, цинк, медь, марганец, молибден, - перечисляет Татьяна Шеина .
По словам специалиста, огурцы способствует усвоению белковой пищи, поэтому они должны сопровождать блюда из мяса. Эти овощи очень полезны при проблемах с пищеварительным трактом и сердечно-сосудистой системой. Они оказывают мочегонное, слабительное и желчегонное воздействие. С помощью свежих огурцов можно избавиться от отеков. Полезны огурцы и при запорах, так как содержат пищевые волокна, которые помогают работе кишечника. Их уникальность – в способности нейтрализации кислотных соединений, нарушающих обменные процессы, что приводит к преждевременному старению организма.