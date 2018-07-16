«Абсолютно бесплатно»: в Харькове со дня на день отключат аналоговое телевидение

Кого коснется новая эра телевещания и что делать, дабы сигнал внезапно не пропал с экрана телевизора, выяснялПрослышав о засилье цифрового телевидения, насмотревшись соответствующей рекламы, харьковчане, не разобравшись в сути вопроса, запаниковали: куда бежать, что делать, дабы в одночасье не лишиться любимых сериалов и популярных ток-шоу?Действительно, уже в конце лета Украина перейдет на цифровое телевидение. 13 июня Кабинет министров одобрил окончательные сроки отключения аналогового вещания. Переход на «цифру» будет осуществляться поэтапно. Так, в Киеве и Кировоградской области аналоговый сигнал начнут отключать с 31 июля 2018 года. В других областях Украины, за исключением территории ООС в Донбассе и некоторых приграничных районов, – с 31 августа этого года. И к маю 2019 года аналоговая технология останется в прошлом.Однако коснется эта новация далеко не всех телезрителей, а лишь тех, у кого телевизоры подключены к старым аналоговым телеантеннам.— Харьковчане, у которых проведено кабельное телевидение либо установлены спутниковые антенны, могут не переживать, для них ничего не изменится, — заверил генеральный директор одного из провайдеров Вадим Сидоренко. – А вот тем зрителям, телевизоры которых ловят сигнал по воздуху через старые аналоговые антенны, – придется принять меры, чтобы с их голубых экранов не пропало изображение. Но таких телезрителей в крупных городах на самом деле очень немного.По словам специалиста, чтобы подключить цифровое телевидение, нужно приобрести и установить тюнер Т2, соединить его с эфирной антенной и телевизором. Если все сделано правильно – на экране появится стартовое меню с настройкой каналов, которые вещают в регионе. Самый простой путь – автопоиск. Причем специальная антенна для приема Т2 не нужна, поскольку цифровые каналы передаются в диапазоне дециметровых волн, поэтому подойдет любая дециметровая или универсальная антенна.Стоимость цифрового тюнера стартует от 300 гривен. По словам главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, тот, кто не сможет приобрести такое устройство, – получит его от государства. Либо с помощью кредита, либо через программу поддержки социальной помощи, которая, к слову, работала и в Харькове. Кстати, некоторые современные цифровые телевизоры уже оснащены встроенным тюнером. Но чтобы наверняка убедиться в этом — нужно посмотреть инструкцию: в разделе технические характеристики должна быть указана поддержка цифрового стандарта «DVB-T / T2 MPEG-4».По информации Центра общественного мониторинга и контроля, основное преимущество от перехода на цифровой стандарт – возможность смотреть больше каналов. В Нацсовете обещают минимум 32 бесплатных канала, а в некоторых регионах будет доступно 48 каналов в цифровом качестве. Конечно, цифровые каналы появятся не у всех сразу.Однако, по прогнозам экспертов, от отключения аналогового телевидения могут пострадать жители маленьких сел, которые ловят телевизионный сигнал на комнатную или выносную антенну. Они рискуют остаться вообще без сигнала, поскольку цифровое покрытие может распространяться не на всю территорию региона. Для таких зрителей альтернативой может стать спутниковое вещание, подключать которое придется за свой счет — никаких программ поддержки в этом случае не предусмотрено.Хотя, как считают в Центре общественного мониторинга и контроля, для жителей небольших населенных пунктов есть и хорошие новости. В частности, отключение аналогового сигнала позволит высвободить частоты, которые мобильные операторы смогут использовать для покрытия сел связью и скоростным интернетом. Соответствующие телевизионные частоты будут выставлены на конкурс.Зачем же переходить на «цифру»? Цифровое телевидение – это современная технология телевещания. Главные преимущества – высокое качество изображения и звука, стабильный сигнал, возможность принимать больше каналов, отмечают в Центре общественного мониторинга и контроля.По словам специалистов, аналоговое телевидение, которое использует для передачи данных электрический сигнал, технически устарело. Большинство развитых стран, в частности Германия, Франция и США, отключили такое вещание более десяти лет назад. Украина же по техническим причинам несколько раз откладывала этот процесс, хотя, согласно международному соглашению «Женева-2006», отказаться от «аналога» должна была еще три года назад. Так что украинское телевидение продолжает параллельно вещать в аналоговом и цифровом стандартах.Кстати, некоторые харьковчане переходят на цифровое вещание даже с кабельного, которое постоянно дорожает. Вот какой разговор двух женщин довелось невольно подслушать корреспондентув банковской кассе.— Хочу заплатить за кабельное. Теперь 50 гривен в месяц стоит. А ведь когда мне его подключали – обещали бесплатную услугу. Потом установили цену в 15 гривен в месяц. А с этого года – уже полсотни! За что – непонятно. Я там от силы каналов пять смотрю, все остальное – ерунда полнейшая, — посетовала одна.– А я после того как кабельщики цену подняли, на цифровое телевидение перешла. Купила тюнер на радиорынке, нашла свою старенькую антенну, прилепила ее на балконе, подключила все сама без проблем – сигнал отличный. А главное – я же теперь смотрю телевизор абсолютно бесплатно! – поделилась собеседница.