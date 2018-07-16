Происшествия

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ДТП в Харькове: водитель убил ребенка (фото)

ДТП в Харькове: водитель убил ребенка (фото)
ДТП случилось 14 июля около 18:00 на проспекте Гагарина.
28-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью – умер в больнице. 20-летняя мать малыша из-за волнения потеряла сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга она находится в больнице.

По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.

Водителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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