ДТП в Харькове: водитель убил ребенка (фото)

ДТП случилось 14 июля около 18:00 на проспекте Гагарина.

28-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. В результате ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью – умер в больнице. 20-летняя мать малыша из-за волнения потеряла сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга она находится в больнице.По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым.Водителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, мужчина находится в изоляторе временного содержания.Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.