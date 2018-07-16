Где в Харькове ремонтируются дороги 16 июля 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

В Харькове продолжается ремонт магистралей и внутриквартальных дорог. Работы ведутся на 94 объектах.

Продолжается реконструкция ул. Клочковской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета. На участке от ул. Буковой до пр. Победы выполняются работы по устройству тротуаров и подпорной стенки. На участке от Бурсацкого спуска до Клочковского спуска начата перекладка сетей водопровода, связи, электроснабжения, позже будут выполнены работы по устройству ливневой канализации и дорожного покрытия дороги и тротуаров.



Также ведутся работы на пр. Московском, в центре города – на участке от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого. Там выполняется строительство ливневой канализации, реконструкция водопроводной сети и наружного освещения, перекладка трамвайных путей. Кроме того, работы по устройству ливневой канализации, расширению проезжей части идут на пр. Московском в Индустриальном районе, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.



Идет капитальный ремонт улично-дорожной сети по таким адресам: ул. Харьковских Дивизий, ул. Новгородская (от ул. Клочковской до пр. Науки), ул. Культуры (от ул. Галана до ул. Ромена Роллана), ул. Натальи Ужвий, пр. Тракторостроителей (от ул. Валентиновской до ул. Бучмы); эстакада через железнодорожные пути Харьков-Чугуев; Купеческий мост; эстакада №2 по ул. Коммунальной; эстакада №3 по пр. Льва Ландау; путепровод через пр. Московский; путепровод через железнодорожные пути Харьков - Купянск; мост через р. Немышля; путепровод над ул. Воровского; Льговский путепровод.



Текущий ремонт дорог (асфальтирование, ямочный ремонт, устройство тротуаров и т.п.) выполняется на ул. Золочевской, ул. Фисановича, ул. Полтавский Шлях, ул. Леся Сердюка, ул. Залютинской, ул. Воскресенской, а также ул. Ляля Убийвовк, ул. Дербентской, ул. Вальтера, ул. Академика Курчатова, ул. Чичибабина, ул. Бакулина, ул. Зубенко, ул. Герцена, ул. Молодежной, ул. Профсоюзной, ул. Луи Пастера, ул. Роменской, ул. Садовой и др.