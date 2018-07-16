Что делать при повышенной чувствительности зубов 16 июля 2018 г. Анна Борисова 0 0

Мне 40 лет, и в последние три года я страдаю от повышенной чувствительности зубов. Например, не могу позволить себе откусить мороженое и даже выпить холодной воды. В этом случае меня ждут «пронзительные» ощущения. Можно ли избавиться от этой проблемы?

Виктория Шевченко