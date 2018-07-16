Здоровье

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Что делать при повышенной чувствительности зубов

Что делать при повышенной чувствительности зубов
Мне 40 лет, и в последние три года я страдаю от повышенной чувствительности зубов. Например, не могу позволить себе откусить мороженое и даже выпить холодной воды. В этом случае меня ждут «пронзительные» ощущения. Можно ли избавиться от этой проблемы?
Виктория Шевченко
Чувствительность зубов – это довольно распространенное явление, которое могут вызвать бытовые и пищевые привычки человека, объясняют стоматологи.

В отдельных случаях повышенная чувствительность может проходить со временем без лечения или быть следствием естественных процессов в организме.

Почему возникает повышенная чувствительность зубов, детально объяснили специалисты «Украинской академии пародонтологии», чью точку зрения приводит официальный сайт МОЗ Украины.

Так, чаще всего причина повышенной чувствительности зубов кроется в таких стоматологических проблемах, как кариес, излом зуба, изношенность пломб, заболевания десен, обнажение корня зуба, использование жесткой зубной щетки и неправильная техника чистки, чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей, агрессивные методы отбеливания зубов.

Разобраться, какая именно причина вызывает неприятные ощущения и, соответственно, рекомендовать средства борьбы с чувствительностью зубов, поможет стоматолог. Скорее всего, будут предложены такие варианты:
  • использование зубных паст для снятия чувствительности. Важно учесть, что такая паста будет эффективной только для «чистых» зубов, после удаления бактерий;
  • использование геля с фтором для укрепления эмали зубов;
  • реставрация зуба или установление коронки;
  • лечение корневых каналов.
В случае повышенной чувствительности зубов стоматологи рекомендуют использовать пасты с содержанием нитрата калия, а также использовать зубную щетку с мягкими ворсинками или электрическую щетку.

Придется подкорректировать и рацион, отказавшись от употребления кислых продуктов, газированных напитков, а также продуктов с высоким содержанием углеводов.

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