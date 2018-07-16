Что делать при повышенной чувствительности зубов

Чувствительность зубов – это довольно распространенное явление, которое могут вызвать бытовые и пищевые привычки человека, объясняют стоматологи.
В отдельных случаях повышенная чувствительность может проходить со временем без лечения или быть следствием естественных процессов в организме.
Почему возникает повышенная чувствительность зубов, детально объяснили специалисты «Украинской академии пародонтологии», чью точку зрения приводит официальный сайт МОЗ Украины.
Так, чаще всего причина повышенной чувствительности зубов кроется в таких стоматологических проблемах, как кариес, излом зуба, изношенность пломб, заболевания десен, обнажение корня зуба, использование жесткой зубной щетки и неправильная техника чистки, чрезмерное потребление кислых продуктов, газированных напитков и сладостей, агрессивные методы отбеливания зубов.
Разобраться, какая именно причина вызывает неприятные ощущения и, соответственно, рекомендовать средства борьбы с чувствительностью зубов, поможет стоматолог. Скорее всего, будут предложены такие варианты:
- использование зубных паст для снятия чувствительности. Важно учесть, что такая паста будет эффективной только для «чистых» зубов, после удаления бактерий;
- использование геля с фтором для укрепления эмали зубов;
- реставрация зуба или установление коронки;
- лечение корневых каналов.
В случае повышенной чувствительности зубов стоматологи рекомендуют использовать пасты с содержанием нитрата калия, а также использовать зубную щетку с мягкими ворсинками или электрическую щетку.
Придется подкорректировать и рацион, отказавшись от употребления кислых продуктов, газированных напитков, а также продуктов с высоким содержанием углеводов.