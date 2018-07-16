Погоня в Харькове: пьяный водитель протаранил машину патрульных 16 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пьяный водитель протаранил авто патрульных и скрылся с места ДТП.

По информации пресс-службы патрульной полиции, 15 июля около 22.30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Mazda, который накануне проходил по ориентировке в связи с тем, что его водитель сел за руль нетрезвым. Копы попросили водителя остановиться, водитель остановился. Однако когда правоохранители подходили к авто, тот начал движение, при этом повредив служебный автомобиль Renault Duster, и уехал с места ДТП.



Экипажи патрульной полиции начали преследовать нарушителя. "Автомобиль Mazda неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения и, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города", - отметили в полиции.



Машину остановили на окружной, образовав искусственный затор. Mazda столкнулась с грузовиком Volvo. На ней уже были другие номера.



Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако тот от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



Кроме этого, полицейские обнаружили у водителя пневматический пистолет. Разрешения на его ношение у мужчины не было.



Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.



Патрульные составили 4 административных протокола на водителя: за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), покидание места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения ( ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП) и вынесли два постановления за нарушение рядности и управление автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит.



Машину эвакуировали на штрафплощадку.