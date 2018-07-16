Происшествия

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Погоня в Харькове: пьяный водитель протаранил машину патрульных

Погоня в Харькове: пьяный водитель протаранил машину патрульных
В Харькове пьяный водитель протаранил авто патрульных и скрылся с места ДТП.
По информации пресс-службы патрульной полиции, 15 июля около 22.30 на проспекте Науки патрульные заметили автомобиль Mazda, который накануне проходил по ориентировке в связи с тем, что его водитель сел за руль нетрезвым. Копы попросили водителя остановиться, водитель остановился. Однако когда правоохранители подходили к авто, тот начал движение, при этом повредив служебный автомобиль Renault Duster, и уехал с места ДТП.

Экипажи патрульной полиции начали преследовать нарушителя. "Автомобиль Mazda неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения и, не выполняя требования полицейских, продолжал движение в направлении выезда из города", - отметили в полиции.

Машину остановили на окружной, образовав искусственный затор.  Mazda столкнулась с грузовиком Volvo. На ней уже были другие номера.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако тот от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Кроме этого, полицейские обнаружили у водителя пневматический пистолет. Разрешения на его ношение у мужчины не было.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Патрульные составили 4 административных протокола на водителя: за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), покидание места ДТП (ст. 122-4 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения ( ст. 130 КУоАП), невыполнение водителем законных требований об остановке (ст. 122-2 КУоАП) и вынесли два постановления за нарушение рядности и управление автомобилем с номерным знаком, который ему не принадлежит.

Машину эвакуировали на штрафплощадку.

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