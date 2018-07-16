Цифровое ТВ: как выбрать подходящую антенну

Чтобы перейти на цифровое телевидение, помимо ТВ-тюнера необходима еще и антенна. Как выбрать подходящую?

Для начала разберемся, какие вообще бывают антенны. Для приема телевизионных сигналов используются антенны метрового (МВ) и дециметрового (ДМВ) диапазонов. Бывают антенны широкополосные – это «гибрид» когда в конструкции используются элементы МВ и ДМВ диапазонов. Антенны легко отличить друг от друга по размерам, для МВ диапазона используются более длинные элементы. В антеннах МВ элементы приблизительно от полуметра до полутора метров в длину, длина элементов антенны для ДМВ составляет от 15 до 40 см. Для цифрового телевидения нужна антенна именно ДМВ диапазона, то есть с короткими элементами.Антенны любого диапазона могут быть также активные или пассивные. Активная антенна в своей конструкции имеет усилитель и нуждается в подключении к источнику питания 12 или 5 вольт, в зависимости от типа усилителя. При использовании цифровой приставки подать питание на усилитель 5 вольт можно непосредственно с самой приставки. Для этого в меню приставки нужно найти и включить опцию «питание антенны вкл». Пассивные антенны — те, которые усиливают сигнал только за счет своей конструкции, без применения электронных усилителей, такие антенны применяют в зонах уверенного сигнала. Так же антенны бывают комнатные и наружные.Теперь вы можете оценить, подойдет ли ваша старая антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Если это антенна ДМВ или широкополосная — то, скорее всего, она подойдет. Открытым остается только вопрос ее исправности и эффективности в вашей местности, поскольку условия приема телевизионного сигнала очень отличаются на разных территориях. Это зависит от мощности телевизионного передатчика, рельефа местности и застроенности высотными зданиями.Например, вы живете в городе, где, собственно, расположен передатчик сигнала DVB-T2. Или в населенном пункте в 5-10 км от передатчика. Скорее всего, для вас подойдет комнатная антенна, даже самая простая. Иногда в городе даже простого куска провода может быть достаточно. Даже если антенна активная, в зоне уверенного сигнала можно попробовать не включать питание усилителя — может случиться, что она будет работать.Но если все-таки не работает или сигнал временами пропадает либо ослабевает, то необходимо подключить питание, — напряжение 5 вольт можно подать прямо с приставки. Для этого не нужен какой-либо дополнительный провод, напряжение пойдет прямо по антенному проводу к усилителю. Нужно только не забыть включить питание непосредственно из меню приставки. Зайти в меню, в раздел настроек и найти пункт «питание антенны вкл-выкл», выбрать «вкл», и нажать «ОК».Сложным обстоятельством в городских условиях являются высотные здания на пути к источнику сигнала, то есть к телевышке. Здесь может помочь вылавливание отраженного сигнала. В таком случае антенну нужно направлять не в сторону вышки, а в сторону или в противоположном направлении, чтобы поймать сигнал, отраженный от соседних зданий.И дельный совет бывалых. Если приобретаете новую антенну, но не уверены подойдет ли она вам, спросите у местных продавцов. Они бывают неплохо осведомлены, какую антенну лучше взять, ориентируясь именно по вашему месту проживания. И договаривайтесь о возможности поменять на антенну другую, если купленная вдруг не подойдет.