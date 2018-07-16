Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 16 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Мира, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 16.07.18 г.



Киевский район:

ул. Наумовская (ч/с), ул. Гиршмана, 17 (п. №12, стояк) до 17:00 16.07.18 г.; ул. Метростроителей, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 16.07.18 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 47, 47-а, 49, 49-а, 49-б. 49-в, 51, 52 до 17:00 16.07.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 до 18:00 16.07.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк), пер. Адыгейский, 15 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №2, стояк) до 20:00 16.07.18 г.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), ул. Олимпийская, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 16.07.18 г.



Новобаварский район:

пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 13/15 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №1), ул. Кибальчича, 31(п. №3) до 20:00 16.07.18 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 211-а (п. №1) до 20:00 16.07.18 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 60-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 193 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 10 (п. №5, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5), ул. Есенина, 16 (п. №2) до 20:00 16.07.18 г.; ул. Очаковская, 82 до 20:10 16.07.18 г.