Крым

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Из-за дефицита воды в Крыму хотят орошать поля канализационными стоками

Из-за дефицита воды в Крыму хотят орошать поля канализационными стоками
В оккупированном Крыму изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.
Как сообщил и.о. директора Института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, речь идет о десятках гектаров полей и садов.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства, и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не у Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля…. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, потому что в пределах 200-300 г минерализации – это норма и питьевой воды", – заявил Паштецкий.

Разработку российских ученых из Сибири испытали в оккупированном Крыму. По словам авторов проекта, оборудование очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

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По мнению специалиста Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергея Гапона, очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", – рассказал Гапон.

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