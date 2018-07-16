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Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора

Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора
В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник работники бухгалтерских служб и аудиторы - люди, которые занимаются финансами любой организации или компании.
История праздника Именно в этот день почти 20 лет назад (в 1999 году) Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ определяет правовые основы осуществления в стране бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

В 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы этому историческому дню был присвоен статус профессионального праздника бухгалтеров, а в апреле этого года президент Петр Порошенко распространил празднование также и на аудиторов.

Согласно указу Кучмы, праздник был установлен в знак признания вклада бухгалтеров в рост национальной экономики,

Отметим, что международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год.

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