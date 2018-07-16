Сегодня в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора 16 июля 2018 г. источник 0 0

В Украине сегодня отмечают профессиональный праздник работники бухгалтерских служб и аудиторы - люди, которые занимаются финансами любой организации или компании.

История праздника Именно в этот день почти 20 лет назад (в 1999 году) Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Документ определяет правовые основы осуществления в стране бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.



В 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы этому историческому дню был присвоен статус профессионального праздника бухгалтеров, а в апреле этого года президент Петр Порошенко распространил празднование также и на аудиторов.



Согласно указу Кучмы, праздник был установлен в знак признания вклада бухгалтеров в рост национальной экономики,



Отметим, что международный день бухгалтера отмечают во всем мире 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры, фактически, имеют два профессиональных праздника в год.