Экономика

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Цены на нефть поползли вниз

Цены на нефть поползли вниз
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый день рабочей недели.
Как свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 16 июля, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву упала на $0,66 (0,88%) – до $74,66 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,67 (0,96%) – до $69,28 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на "черное золото" снижаются на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Игроки рынка также ждут итогов саммита президентов США и России, которые встречаются сегодня в Хельсинки.

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