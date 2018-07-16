Украина

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Погода в Украине: три дня дождей

Погода в Украине: три дня дождей
С понедельника нынешней недели по среду на территории всей страны, за исключением южных регионов, ожидаются грозовые ливни и небольшое похолодание.
Столбики термометров опустятся в среднем на 2–С понедельника нынешней недели по среду на территории всей страны, за исключением южных регионов, ожидаются грозовые ливни и небольшое похолодание. 3 градуса. К 18 июля грозовая полоса переместится, будет заливать уже все регионы Украины, сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 16 июля, грозовые ливни ожидаются по всей стране, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Температура будет комфортной для жителей всех регионов.

На юге страны будет удерживаться жаркая погода, термометры будут показывать +27–29 градусов.

На востоке температура будет несколько ниже — +24–26 градусов.

На западе и в центральных областях страны ожидается +22–25 градусов.

17 июля, во вторник, ситуация не изменится. Незначительные осадки ожидаются также в Николаевской и Херсонской областях. Температура может опуститься на 1–2 градуса.

В среду, 18 июля, ливни зальют всю страну. В то же время практически во всех областях будет наблюдаться повышение температуры.

На востоке станет жарче – от +24 до +28.

На западе из-за северного ветра, наоборот, похолодает. Минимальная температура днем достигнет +19 градусов.

В центральных и северных областях температура будет колебаться в пределах +23–25 градусов.

В приморских областях станет жарко: ожидается потепление до +30 градусов.

По информации синоптика Натальи Диденко, жара в южной части и в восточных областях ослабнет, однако уже с четверга температура повысится. На остальной территории Украины термический режим не перетерпит особых изменений.

В Киеве ожитдается неустойчивый характер погоды: периодические локальные дожди, скачки атмосферного давления. Немного снизится температура воздуха до +23–25 градусов.

Со среды, 18 июля, в столице предполагается повышение температуры воздуха – в течение дня она составит +27–29 градусов.

Также, по данным Укргидрометцентра, 15–17 июля в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область), ожидаются подъемы уровней воды на 0,2–1,0 м над уровнями.

Также 16–18 июля на 0,2–0,8 м над текущими поднимутся уровни рек бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) без негативных последствий.

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