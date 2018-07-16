Мир

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В Иране открылся визовый центр Украины

В Иране открылся визовый центр Украины
В столице Ирана, городе Тегеран, начал работу визовый центр Украины.
"Начал работу визовый центр Украины в Исламское Республике Иран. Функционирования визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В визовом центре будет доступен только техническое сопровождение визовых досье. Также будут способствовать заявителям.

Решение об оформлении или отказе в оформлении виз будет принимать, как и раньше, консул Украины в Иране.

Ранее сообщалось, что МИД Украины откроет 56 новых визовых центров за рубежом, среди них 8 – в РФ. Они появятся в период от 15 июня до 1 августа.

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