В Иране открылся визовый центр Украины

В столице Ирана, городе Тегеран, начал работу визовый центр Украины.
"Начал работу визовый центр Украины в Исламское Республике Иран. Функционирования визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
В визовом центре будет доступен только техническое сопровождение визовых досье. Также будут способствовать заявителям.
Решение об оформлении или отказе в оформлении виз будет принимать, как и раньше, консул Украины в Иране.
Ранее сообщалось, что МИД Украины откроет 56 новых визовых центров за рубежом, среди них 8 – в РФ. Они появятся в период от 15 июня до 1 августа.