В Иране открылся визовый центр Украины 16 июля 2018 г. источник 0 0

В столице Ирана, городе Тегеран, начал работу визовый центр Украины.

"Начал работу визовый центр Украины в Исламское Республике Иран. Функционирования визового центра будет обеспечиваться компанией VF Worldwide Holding Ltd", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.



В визовом центре будет доступен только техническое сопровождение визовых досье. Также будут способствовать заявителям.



Решение об оформлении или отказе в оформлении виз будет принимать, как и раньше, консул Украины в Иране.



Ранее сообщалось, что МИД Украины откроет 56 новых визовых центров за рубежом, среди них 8 – в РФ. Они появятся в период от 15 июня до 1 августа.