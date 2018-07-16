В Харьковском художественном музее представили работы соискателей премии Репина

Выставка работ участников конкурса на соискание премии имени Ильи Репина 2018 года проходит в Харьковском художественном музее.

Cправка

Премия имени И.Е. Репина в области изобразительного искусства первоначально была учреждена в 1965 году Советом Министров РСФСР. За годы существования лауреатами премии стали 197 человек, среди которых были живописцы, скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного искусства, искусствоведы. Их работы вошли в антологию отечественного искусства XX века.



В 1984 году в Чугуеве, на родине Ильи Репина, открыли художественную галерею «Лауреаты премии им. И.Е. Репина», где представлено более тысячи произведений 180 авторов.



В 1991 году Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина была упразднена, но в 2011 году, после 20-летнего перерыва, Харьковская областная государственная администрация учредила премию имени И.Е. Репина в области изобразительного искусства в трех номинациях: монументальное и декоративно-прикладное искусство; живопись и графика; скульптура. Главная цель премии – поддержка развития современного реалистического искусства, стимулирование творческого потенциала деятелей культуры, искусства и поощрение их за личные высокие достижения. Награждение премией им. И.Е. Репина проводится ежегодно и приурочено ко дню рождения художника (5 августа).

Экспозиция собрала работы живописцев, графиков и искусствоведов из Киева, Харькова и Днепра. Каждый из них в силу своего темперамента и творческого виденья мира имеет неповторимую индивидуальную манеру. Художественный эксперимент и высокое мастерство исполнения привлекут внимание зрителя, отметили в музее.Выставка будет открыта до 25 июля по адресу: ул. Жен-Мироносиц, 11.