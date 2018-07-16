Сколько Украина потеряет от запуска «Северного потока – 2» 16 июля 2018 г. источник 0 0

Запуск российского газопровода «Северный поток – 2» нанесет Украине существенные экономические убытки, ведь россияне могут обойтись без украинского транзита и его объемы могут быть нулевыми с 2020 года.

«Это минус 3 миллиарда долларов в год, это минус 3% ВВП Украины. Вместо того небольшого экономического роста. Мы отстаем даже от Европы по темпам экономического роста, то есть мы наращиваем наше отставание от Европы, но даже этого экономического роста не будет, если не будет транзита», – заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.



Он отметил, что строительство газопроводов в обход Украины – это политический проект, с помощью, которого россияне хотят диктовать правила Украине, сообщает facenews.



«Это политический проект на самом высоком уровне, мало того, план россиян заключается в другом – они хотят его построить, чтобы потом сказать украинцам: смотрите, мы вообще можем через вас не осуществлять транзит. Поэтому если вы хотите получить какие-то средства, вот тогда давайте делайте, что мы скажем. Пока они сейчас не в такой ситуации, они хотят ее создать», – добавил он.