В Украине упростили процесс заключения меддеклараций 16 июля 2018 г. источник 0 0

В Украине упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей.

Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, в медучреждение уже не нужно предоставлять копии паспорта и идентификационного кода, достаточно иметь с собой оригиналы. Также появились и другие изменения.



«Неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации – ее вам предоставят в любой государственной или коммунальной больнице. Декларация похудела и теперь уместится на один лист. В частности, больше не нужно вносить информацию о месте регистрации, ведь оно не играет роли при предоставлении услуг. Те, кто подписал декларацию до старта кампании по выбору врача (до 23 марта 2018), отныне имеют время перезаключить ее до 1 января 2020 года. Декларации, подписанные после 23 марта, не имеют конечного срока», – объяснил Ковтонюк.



Также все декларации, подписанные до этих изменений, остаются действительными и не нуждаются в перезаключении.