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В Украине упростили процесс заключения меддеклараций

В Украине упростили процесс заключения меддеклараций
В Украине упростили процесс заключения деклараций для пациентов и врачей.
Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, в медучреждение уже не нужно предоставлять копии паспорта и идентификационного кода, достаточно иметь с собой оригиналы. Также появились и другие изменения.

«Неотложная помощь не будет иметь привязки к декларации – ее вам предоставят в любой государственной или коммунальной больнице. Декларация похудела и теперь уместится на один лист. В частности, больше не нужно вносить информацию о месте регистрации, ведь оно не играет роли при предоставлении услуг. Те, кто подписал декларацию до старта кампании по выбору врача (до 23 марта 2018), отныне имеют время перезаключить ее до 1 января 2020 года. Декларации, подписанные после 23 марта, не имеют конечного срока», – объяснил Ковтонюк.

Также все декларации, подписанные до этих изменений, остаются действительными и не нуждаются в перезаключении.

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