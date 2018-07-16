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Владимир Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой

Владимир Гройсман рассказал о первых результатах борьбы с контрабандой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за борьбы с контрабандой на него и на таможенников оказывается безумное давление.
"Оно и не удивительно, ведь тысячи долларов вместо чьего кармана пошли в бюджет", - написал Гройсман на странице в Facebook.

Он также рассказал о двух примерах, которые наглядно показывают ситуацию "до/после".

"Одесская таможня. Май, еще работают схемы. Компания завозит игрушки, стоимость растаможки, которая шла в бюджет, составила 5,5 тыс. за контейнер. Когда мы начали бороться с контрабандой, за тот же контейнер и товар в бюджет ушло 8,8 тыс. То есть раньше эти 3,3 тыс. оседали в карманах дельцов", - отметил Гройсман.

Другой пример с Одесской таможни: за контейнер с обувью в мае в бюджет было уплачено 8 тысяч долларов за растаможку.

"Сейчас - 14 тысяч, то есть 6 тысяч долларов плюс", - добавил Гройсман.

Кроме того, Премьер-министр отметил, что новая волна борьбы с контрабандой продолжается только три недели, а чеки за растаможку уже значительно выросли.

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