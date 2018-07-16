Общество

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Люботин получил уникальный документ

Люботин получил уникальный документ
Люботин стал первым населенным пунктом Харьковской области, который получил разработанный и утвержденный в соответствии с действующим законодательством историко-архитектурный опорный план.
Данные историко-культурного опорного плана учитываются при разработке градостроительной и проектной документации. Определенные в его составе границы и режимы использования исторических ареалов и зон охраны памятников культурного наследия позволяют ввести ограничения при проведении реконструкции и нового строительства в исторической среде Люботина.

Разработка плана – результат комплексной  работы Министерства культуры Украины, Департамента градостроительства и архитектуры и Управления культуры и туризма ХОГА, Люботинского городского совета и ученых Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

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