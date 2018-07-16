Культура

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В Чугуеве стартовал ХІХ Международный репинский пленэр

В Чугуеве стартовал ХІХ Международный репинский пленэр
Репинский пленэр стал одним из 8 победителей конкурса Министерства культуры Украины «Малые города - большие впечатления».
Началось мероприятие с открытия персональной выставки графики финляндского художника Сергея Пиетиля. Также жители города и гости праздника смогли принять участие в историческом флешмобе, была представлена ​​ознакомительная выставка произведений художников - участников XIX Международного репинского пленэра, состоялся большой праздничный концерт.

В рамках художественного мероприятия 15 художников из разных уголков Украины и мира будут путешествовать по Слобожанщине и писать картины. Эти произведения будут представлены в «Наибольшей художественной выставке живописи под открытым небом», которая, планируется, будет занесена в Книгу рекордов Украины.

Также в течение художественного марафона пройдут мастер-классы для учеников и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для людей и детей с особыми потребностями. Запланированы творческие встречи с участниками пленэра, посещение музеев и достопримечательностей г. Чугуева, уникальные поездки на этюды в дворцово-парковый комплекс «Усадьба» пгт Шаровки, дворца Шидловских, «Натальевского парка» - памятника садово-паркового искусства, в Краеведческий музей им. Т. Сулимы в пгт Печенеги, расположенных в Харьковской области. Также пройдут фотовыставки «История и современность», виртуальные 3D-экскурсии по памятникам культурного наследия города и тому подобное.

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