В Чугуеве стартовал ХІХ Международный репинский пленэр 16 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Репинский пленэр стал одним из 8 победителей конкурса Министерства культуры Украины «Малые города - большие впечатления».

Началось мероприятие с открытия персональной выставки графики финляндского художника Сергея Пиетиля. Также жители города и гости праздника смогли принять участие в историческом флешмобе, была представлена ​​ознакомительная выставка произведений художников - участников XIX Международного репинского пленэра, состоялся большой праздничный концерт.



В рамках художественного мероприятия 15 художников из разных уголков Украины и мира будут путешествовать по Слобожанщине и писать картины. Эти произведения будут представлены в «Наибольшей художественной выставке живописи под открытым небом», которая, планируется, будет занесена в Книгу рекордов Украины.



Также в течение художественного марафона пройдут мастер-классы для учеников и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для людей и детей с особыми потребностями. Запланированы творческие встречи с участниками пленэра, посещение музеев и достопримечательностей г. Чугуева, уникальные поездки на этюды в дворцово-парковый комплекс «Усадьба» пгт Шаровки, дворца Шидловских, «Натальевского парка» - памятника садово-паркового искусства, в Краеведческий музей им. Т. Сулимы в пгт Печенеги, расположенных в Харьковской области. Также пройдут фотовыставки «История и современность», виртуальные 3D-экскурсии по памятникам культурного наследия города и тому подобное.