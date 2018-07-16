Украина

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В Украине официально разрешат остеклять балконы

В Украине официально разрешат остеклять балконы
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства урегулировало реконструкцию и остекление балконов и лоджий.
Обновленные нормы касаются и проектирования новых зданий, и реконструкции существующих, сообщает пресс-служба правительства.

Действующие нормы строительства запрещают остекление балконов во многоэтажных домах. В новых нормах, которые вступят в силу в октябре этого года, предусмотрено остекление балконов выше третьего этажа уже при проектировании домов.

"Сегодня в соответствии с действующими нормами не допускается остекление балконов. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов. Часто кроме этого, они еще и расширяют площади балконов, превращая их в ужасные пристройки", - прокомментировал ситуацию замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Остекление балконов и лоджий не будет обязательным для всех; при проектировании, а также при самостоятельном ремонте, будет разрешено остеклять балконы шириной не менее 1,2 метра и не меньше чем на 50% от площади наружных стен. Окна должны обязательно открываться внутрь.

Напомним, новые государственные строительные нормы предусматривают множество изменений в благоустройстве населенных пунктов. В документе предусмотрены положения об обязательном проектировании общественных туалетов на станциях метро, о запрете установки рекламных конструкций на столбах освещения и вообще запрете на МАФы и рекламные контрукции на тротуарах. Также в новых ГСН появилось сужение полос движения и обязательное проектирование велосипедных полос на новых дорогах, и даже разрешение устраивать детские сады в жилых многоэтажных домах.

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