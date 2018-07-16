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Владимир Путин прилетел на встречу с Дональдом Трампом с опозданием

Владимир Путин прилетел на встречу с Дональдом Трампом с опозданием
Самолет президента России Владимира Путина прилетел в Хельсинки с опозданием.
Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00, хотя его ждали еще в 12:30, пишет финское издание Yle.

Прибытие Путина в президентский дворец планировалось на 13:00, а начало встречи с президентом США Дональдом Трампом - на 13:15-13:20. Однако кортеж президента России уехал из аэропорта лишь в 13:15.

Американский лидер прилетел в Финляндию еще в воскресенье.

напомним, Путин известен своей привычкой опаздывать. В 2012 году он приехал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем на четыре часа позже, чем планировалось, потому что по пути заехал к байкерам. В 2015 году Папе Римскому пришлось ждать Путина почти час.

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