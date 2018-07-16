Владимир Путин прилетел на встречу с Дональдом Трампом с опозданием

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00, хотя его ждали еще в 12:30, пишет финское издание Yle.
Прибытие Путина в президентский дворец планировалось на 13:00, а начало встречи с президентом США Дональдом Трампом
- на 13:15-13:20. Однако кортеж президента России уехал из аэропорта лишь в 13:15.
Американский лидер прилетел в Финляндию еще в воскресенье.
напомним, Путин известен своей привычкой опаздывать. В 2012 году он приехал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем на четыре часа позже, чем планировалось, потому что по пути заехал к байкерам. В 2015 году Папе Римскому пришлось ждать Путина почти час.