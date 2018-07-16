Харьков

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В Харькове открылась мультифункциональная спортивная площадка

В Харькове открылась мультифункциональная спортивная площадка
На прошлой неделе в рамках Всеукраинской социальной инициативы «Передай пас» в районе пр. Тракторостроителей, 142, состоялось торжественное открытие обновленной мультифункциональной спортивной площадки.
У салтовских ребятишек появились современная комфортная спортивная площадка площадью 924 кв. м. Здесь заменили фундамент, на поле уложили покрытие из искусственной травы, установили новые ограждения и спортивное оборудование, которое отвечает международным требованиям игры в мини-футбол. Площадку в Харькове общими усилиями обновили компания Mastercard и Креди Агриколь Банк.

-- Футбол – это огромная сила, способная объединять людей, вдохновлять их на новые старты. Именно любовь украинцев к футболу и вдохновила компанию Mastercard на начало больших и важных изменений к лучшему, -- отметила менеджер маркетинговых программ Mastercard в Украине Татьяна Луценко. 

Всеукраинская социальная инициатива «Передай пас» стартовала в марте этого года. В рамках проекта компания Mastercard вместе с партнерами планирует восстановить 14 спортивных площадок в 12 городах Украины. Открытая в Харькове площадка – уже восьмая на счету проекта.

-- Мы с удовольствием «приняли пас» от нашего партнера Mastercard и поддержали эту инициативу, -- добавила начальник управления маркетинга и рекламы ПАО «Креди Агриколь Банк» Анастасия Васильева. –  Такие проекты дают возможность поддерживать здоровый образ жизни, а это философия нашего банка. У нас есть собственные футбольная и волейбольная команды. Мы ежегодно проводим велопробеги по всей Украине.  Надеемся, что такие площадки будут поддерживать нашу молодежь, стимулировать вести спортивный образ жизни.

Это уникальное поле для занятий футболом и баскетболом стало настоящим подарком для местных ребят.

-- Мы очень рады, что у нас появился такой стадион. Раньше поле вообще никуда не годилось, а сейчас очень хорошее – с удобным искусственным покрытием, с воротами, кольцами для баскетбола. У нас есть дворовая футбольная команда, -- представляет своих товарищей 12-летний Максим. – И мы с удовольствием будем здесь тренироваться и проводить товарищеские матчи. 

Не нарадуется и взрослое население окрестных домов.

-- Мы очень рады, что в нашем районе появилась такая чудесная спортивная площадка. Вы только посмотрите – вся детвора здесь занимается спортом, начиная с четырех утра! И родители спокойны за своих ребятишек. А какой вид красивый из окна, — говорит местная жительница Марчелла. 

На открытии площадки также присутствовал известный украинский футболист, экс-полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров. Он вспомнил, как в своем детстве даже не мог мечтать о таком футбольном поле.

-- Мы играли в футбол в пыли и грязи. Когда снимал кроссовки, все ноги были черные. На этой площадке -- отличное высококлассное покрытие. Уникальна она еще и тем, что здесь есть и футбольные ворота, и баскетбольные кольца, -- рассказал футболист. – Ребята, берегите эту площадку, растите и ставьте перед собой высокие цели.

Благодаря социальной инициативе «Передай пас» до конца лета обновленные спортивные площадки появятся в Броварах, Днепре, Житомире, Запорожье, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Харькове, Черкассах, Черновцах и Чернигове. Дальше Харьков «передает пас» Житомиру, где вскоре откроется еще одна мультифункциональная площадка.

-- Надеемся, что на одной из таких площадок, а может и на нескольких, обязательно вырастет будущая звезда украинского футбола, а возможного – и мирового, -- подытожила в своем выступлении директор Восточного макрорегиона ПАО «Креди Агриколь Банк» Инна Рудяк.

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