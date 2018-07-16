Политика

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Петр Порошенко не исключает атаки на Мариуполь со стороны РФ

Петр Порошенко не исключает атаки на Мариуполь со стороны РФ
Президент Петр Порошенко констатировал, что после аннексии Крыма Россией военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе очень напряженная.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одессу, где проинспектировал ход международных учений "Си Бриз-2018".

"Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряженная. После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией - страной-агрессором, что было четко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие", - сказал президент.

"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военное группировки. Впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота РФ, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженный дальнобойными ракетами морского базирования", - добавил Порошенко, отметив, что также значительно усилена корабельная группировка страны-агрессора и в Азовском море.

Президент напомнил, что Россия начала незаконно останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты на Азовском море, - как украинские, так и иностранные.

"Это делается для того, чтобы заблокировать Украину в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость усиления боеготовности украинских ВМС, а также их взаимодействия с партнерами из стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе.

Напомним, 9 июля в Одессе стартовали ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз-2018", которые проходят в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Черного моря. Тема нынешних учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

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