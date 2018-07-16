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Элина Свитолина осталась в топ-5 рейтинга WTA

Элина Свитолина осталась в топ-5 рейтинга WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская добилась существенного прогресса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Впервые в карьере 18-летняя украинка пробилась в лучшую сотню мирового рейтинга.
В обновленном реестре, который опубликован на официальном сайте WTA, Ястремская занимает 100-е место, сделав рывок сразу на 27 позиций. При этом Ястремская стала первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-х годах. Даяна Ястремская родилась 15 мая 2000 года.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела сохранить пятое место в рейтинге WTA, несмотря на ранний вылет на третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне.

Еще три украинки потеряли свои позиции - Леся Цуренко опустилась на пять мест, Катерина Бондаренко - на два, а Катерина Козлова потеряла 19 позиций.

Победительница Уимблдона-2018 немка Анжелика Кербер в обновленном рейтинге WTA поднялась на четвертую строчку, а финалистка Серена Уильямс – на 28-ю (до этого американка, пропустившая больше года из-за рождения ребенка, была 181-й).

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