На ремонт социальных и культурных объектов Харьковской области выделены миллиарды 16 июля 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В этом году Кабмин выделил более 6 млрд грн на реализацию в регионах социально-экономических проектов и инвестиционных программ, которые будут способствовать развитию территорий.

В частности, 4,05 млрд грн выделены из Государственного фонда регионального развития, еще 2,11 млрд грн регионы получат через субвенцию из бюджета. Эти средства будут направлены на строительство и ремонт различных объектов, в которых нуждаются жители конкретного города, села, ОТГ - детских садов, школ, медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием, на строительство и ремонт дорог, сетей водоснабжения и уличного освещения, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни.



В частности, для Харьковщины выделены средства на:



- ремонт Змиевского лицея № 1 – 11,2 млн грн;



- ремонт школы в пгт Краснопавловке Лозовского района – 8 млн грн;



- ремонт Алексеевского УВК в с. Алексеевке Первомайского района – 13,9 млн грн;



- реконструкцию Лозовской детско-юношеской спортивной школы «Юность» – 6,7 млн грн;



- реконструкцию Золочевской детско-юношеской спортивной школы – 8,8 млн грн;



- строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса Красноградской детско-юношеской спортивной школы – 14,9 млн грн;



- ремонт крыши Богодуховского ДУЗ (ясли-сад) № 6 «Колокольчик» – 1,4 млн грн;



- ремонт школы № 91 в г.Харькове – 1,4 млн грн;



- ремонт детского сада № 394 в г.Харькове – 1,8 млн грн;



- ремонт детского сада № 32 в г.Харькове – 1,5 млн грн;



- ремонт дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 38 комбинированного типа в г.Харькове – 1,5 млн грн;



- ремонт дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 106 комбинированного типа в г.Харькове – 1,5 млн грн;



- ремонт здания ОШ I-III ст. № 117 в г.Харькове – 1,4 млн грн;



- ремонт здания Харьковской ООШ - интернат I-II ст. № 14 – 1,4 млн грн;



- ремонт помещений Покотиловского лицея «Проминь» – 1,1 млн грн;



- реконструкцию школы в с. Победе Лозовского района – 1,3 млн грн;



- ремонт актового зала Нововодолажской гимназии – 1,5 млн грн;



- реконструкцию кровли Кегичевского лицея – 2,5 млн грн;



- ремонт кровли школы в с. Слобожанском Кегичевского района – 1 млн грн;



- реконструкцию Золочевской детской музыкальной школы и благоустройство территории – 3,6 млн грн;



- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Дергачевского лицея № 2 – 3,2 млн грн;



- ремонт детско-юношеской спортивной школы № 6 в г.Харькове – 1,4 млн грн;



- ремонт Комплексной детско-юношеской спортивной школы № 9 в г.Харькове – 1,4 млн грн;



- памятникоохранные работы на здании - памятнике архитектуры по ул. Рымарской, 21, в г. Харькове (КП «Харьковская областная филармония») – 194 млн грн;



- ремонт Дома культуры в г. Люботине – 7,2 млн грн;



- ремонт здания Лозовского городского дворца культуры – 3,5 млн грн;



- ремонт Дома культуры «Днепр» в пгт Краснопавловке – 1,1 млн грн.



Также будет проведены ремонты в медицинских учреждениях области и закуплено для них сметное оборудования. В частности, предусмотрены средства на:



- ремонт Изюмской центральной городской больницы – 21, 7 млн грн;



- реконструкцию Купянской центральной городской больницы – 5,4 млн грн;



- ремонт Богодуховской центральной районной больницы – 6,3 млн грн;



- приобретение компьютерного томографа для Богодуховской центральной районной больницы – 5 млн грн.



Выделены средства на строительство и реконструкцию водопроводов и объектов инфраструктуры, в частности, 1,5 млн грн - на строительство системы водоснабжения с. Осиновом Купянского района. Кроме того, выделено 1,4 млн грн на реконструкцию городского парка (первая очередь) в городе Купянск.