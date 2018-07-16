Популярный интернет-сервис запретил бронировать жилье в Крыму 16 июля 2018 г. источник 0 0

Сервис Booking.com исключил возможность бронировать объекты размещения в аннексированном Крыму.

Сайт компании сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке оккупированного полуострова.



«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», – сообщается на сайте сервиса.



Владелица одного из хостелов в Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса, в котором говорится, что компания ограничила бронирование из-за санкций Евросоюза.



«Компания Booking.com всегда стремиться соблюдать все соответствующие и применимые законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму», – говорится в ответе компании.



Напомним, в декабре 2016 года Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении сайта Booking.com за «торговлю краденым». В частности отмечалось, что сервис «проводит операции и продает проживания в санаториях и гостиницах Крыма, украденных в Украины».



Позже Booking.com сделал доступным поиск и бронирование проживания в аннексированном Крыму только для тех, кто путешествует не в целях отдыха.



В мае 2017 года Booking.com обозначил Крым как часть Украины.