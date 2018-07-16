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В перерыве матча поменялся… арбитр

В перерыве матча поменялся… арбитр
Харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский матч с клубом украинской Премьер-лиги – донецким «Олимпиком» – и уступил ему со счетом 0:2.
Матч был необычен прежде всего тем, что в нем менялись не только игроки в составах команд, но и судьи. В каждом тайме в поле работали два разных харьковских арбитра: в первом трудился Анатолий Абдула, а во втором его место занял Константин Труханов. И каждому из рефери выпало зафиксировать по одному голу в ворота харьковчан. На 39-й минуте Виталий Балашов пробил штрафной, не оставив никаких шансов голкиперу «Металлиста 1925» Денису Дьякову, – 0:1, а на 88-й Сергей Вакуленко также забил со штрафного – 2:0, но ворота «Металлиста 1925» в это время защищал уже Денис Сидоренко. Следует отметить, что перед этим голом Сидоренко дважды выручил харьковскую команду, парировав опасные удары футболистов «Олимпика».

– Я очень рад этому спаррингу. Думаю, что можно занести его нам в актив. Играли с хорошей командой Премьер-лиги, перед этим они здесь обыграли «Днепр-1» (3:0). Эти матчи очень нужны, на их фоне наш тренерский штаб видит моменты, где нам нужно работать, где есть проблемы, которые нам нужно устранять, – говорит главный тренер «Металлиста 1925» Сергей Валяев. – Времени у нас не так уж и много. Никак не можем сыграть оптимальным составом. Люди приезжают, уезжают, играют с чистого листа – очень сложно требовать какой-либо сыгранности. Сейчас ребята пару дней отдохнут. В среду, 18-го июля, у нас будет контрольная игра, и там процентов на 90 будет играть состав, который начнет готовиться к первому туру.

В первом туре первенства Украины в первой лиге «Металлист 1925» в воскресенье, 22 июля, встретится с победителем второй лиги в минувшем сезоне – «Агробизнесом» из Волочиска Хмельницкой области. А днем ранее, 21 июля, свой стартовый поединок первенства проведет другая харьковская команда – «Кобра» (бывший «Гелиос»), которая в Ковалевке Киевской области сыграет с местным «Колосом».

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