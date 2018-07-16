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ОАЭ отменили «детские» визовые сборы

ОАЭ отменили «детские» визовые сборы
Путешествующие в Объединенные Арабские Эмираты туристы, которым еще не исполнилось 18 лет, освобождены от визовых сборов на период с 15 июля до 15 сентября.
Такое решение принял Кабинет министров ОАЭ с целью поддержания туристического потока в жаркий летний период, передают "Русские Эмираты".

Ранее ОАЭ разрешили транзитным пассажирам бесплатно находиться на территории страны в течение 48 часов, а тем, кто хочет задержаться на 96 часов, нужно доплатить 50 дирхамов ($13). Для транзитных туристов в аэропортах также были открыты экспресс-пункты пограничного контроля. В первом квартале этого года международные аэропорты ОАЭ обслужили 32,8 млн пассажиров. Объем сектора гостеприимства страны сегодня оценивается в 150 млрд дирхамов ($41 млрд).

Компании туристического сектора восприняли инициативы правительства с энтузиазмом. Однако данная инициатива не касается украинских туристов, поскольку с 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ОАЭ. Граждане Украины с биометрическими паспортами могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней.

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