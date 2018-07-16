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СБУ перекрыла канал контрабанды в Харьковской области

СБУ перекрыла канал контрабанды в Харьковской области
В Харьковской области СБУ блокировала контрабанду сильнодействующих лекарств.
Как сообщили в СБУ, житель Чугуева организовал перемещение за границу фармацевтических препаратов иностранного производства, содержащих метандиенон и нандролон. Для переправки использовал сервисы международной почтовой связи.

Оперативники задержали злоумышленника во время отправления почти трех тысяч таблеток анаболиков. По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции на "черном рынке" составляет примерно 60 тыс.грн.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

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