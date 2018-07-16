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Новый волейбольный сезон стартует в середине сентября

Новый волейбольный сезон стартует в середине сентября
В сезоне 2018-2019 чемпионат Украины в мужской Суперлиге по волейболу стартует раньше, чем обычно, 15 сентября.
Изменения связаны с тем, что 6 и 9 января 2019 года мужская сборная Украины должна провести матчи квалификационного раунда чемпионата Европы. Об этом в интервью пресс-службе ФВУ сообщил председатель Директората национальной Федерации Андрей Лепа. Примерно с 20 декабря у сборной начнется подготовительный сбор, а матчи чемпионата в Суперлиге возобновятся 15-16 января.

Закончится же сезон в середине апреля, поскольку в мае стартует очередная «Золотая Евролига». И руководство ФВУ хочет, чтобы игроки получили хотя бы 10-12 дней для полноценного отдыха.

Пройдет в новом сезоне и матч за Суперкубок. Уже определена его дата – 22 сентября, а место проведения будет названо позже. Что касается формулы проведения мужского чемпионата Украины в Суперлиге, то она останется такой же, как и в прошлом сезоне. Сначала – четырехкруговой турнир по системе спаренных матчей с разъездами, а затем – стадия плей-офф. Есть только одна деталь, внесенная по предложению клубов. Если на первом (четвертьфинальном) этапе стадии плей-офф серия из двух матчей завершится вничью – 1:1, то третья игра проводиться не будет, а победитель будет определяться в дополнительном «золотом» сете сразу после окончания второй встречи.

В розыгрыше Кубка Украины решено на завершающем этапе проводить «финал четырех». Он намечен на февраль 2019 года, а местом проведения станет город, который сумеет предложить ФВУ лучшие условия. В отличие от двух предыдущих сезонов, решающие поединки женских и мужских команд в Кубке страны пройдут в разные сроки.
Также стоит заметить, что на первых этапах кубкового турнира будут соревноваться только представители высшей, первой и второй лиг, со второго этапа к ним присоединятся седьмая и восьмая команды Суперлиги, а с третьего – в борьбу вступят остальные представители элитного дивизиона во главе с действующими чемпионами страны.

Что касается женского чемпионата Украины, то в высшей лиге, где выступает «Харьковчанка», постоянно растет количество команд-участниц. Если в позапрошлом сезоне их было только восемь, то в прошлом – 12, а в следующем будет уже 14. Поэтому придется проводить уже не пять туров, а семь, а затем – два финальных.

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