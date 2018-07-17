Абитуриенты едва успевают приспосабливаться к новым правилам

ВНО по иностранному языку

Региональный коэффициент для Харькова – 1,02

Можно подать только семь заявлений

Вузы принимают заявления по 26 июля

Если возникли проблемы

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— Любой абитуриент или его родители могут обратиться, чтобы получить определенные разъяснения по той или иной процедуре вступительной кампании. Потому что в каждом заведении есть определенные различия в зависимости от направления. На все вопросы мы готовы ответить, — заверил Анатолий Бабичев.

Со 2 июля абитуриенты регистрируют личные кабинеты, а с 12-го – уже могут подавать заявления в вузы. Выпускница одной из харьковских школ Елена Назаренко, мечтает стать педиатром. Несмотря на то что в этом году заявления можно подавать в семь вузов – мединститут для нее в приоритете.— Заявление можно подавать только в электронном виде – я уже зарегистрировала на сайте Минобразования свой личный кабинет. Надеюсь, что в этом году перебоев с системой, как это случилось в прошлой вступительной кампании, не будет, — говорит девушка. – Свой средний балл, который необходимо указать, помимо оценок за 11 класс, сертификата ВНО, посчитала с помощью калькулятора, который есть на сайте. Кстати, новшество этого года — на педиатрию минимальное количество баллов по биологии и химии должно быть не менее 150. У меня хватает.По информации министра образования Лилии Гриневич, действительно, это одна из новаций нынешней вступительной кампании — установлено минимальное количество баллов, а именно 150, по второму и третьему конкурсным предметам для поступления на три медицинские специальности – «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия».— Новшество хотели ввести еще в прошлом году, но объявили об этом поздно, и абитуриенты не имели возможности учесть новое требование при планировании ВНО и выборе специальностей. Поэтому в прошлом году мы отсрочили новацию и заранее всех предупредили, что порог в 150 баллов для профильных предметов обязательно будет действовать в ходе вступительной кампании 2018 года, — отметила министр образования.Какие же еще новации приготовили поступающим в вузы в этом году?Обязательные предметы ВНО для каждой специальности унифицированы. Если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметами зачислять в заведение, — то в этом году все унифицировано. То есть ситуации, когда для поступления, скажем, на «Журналистику» в Киеве требуют один перечень результатов ВНО, а в Харькове — другой, теперь исключены.— Такая новация нужна для того, чтобы облегчить абитуриенту сознательный выбор, по каким предметам сдавать ВНО — в зависимости от специальности, на которую он стремится поступить, — поясняет Лилия Гриневич. — Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате «Украинский язык и литература» — обязательный для всех абитуриентов, второй предмет — фиксированный, третий — абитуриент выбирает из двух альтернативных. Но это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы.Вторая новация — в нынешней вступительной кампании будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов, а по иностранным языкам — только 2018-го.— В последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой. Это позволило нам во вступительной кампании этого года засчитывать результаты сразу трех лет. Исключением будет лишь ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен — к нему добавлено аудирование, — говорит Лилия Гриневич.Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017 года. Конкурсный балл традиционно рассчитывается по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он умножается на общий результат абитуриента.Так, региональный коэффициент составит: для вузов Киева – 1 (то есть абитуриент, поступающий в учебные заведения столицы, не получает никаких дополнительных баллов); для вузов Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областей, перемещенных высших учебных заведений — 1,04; в других случаях — 1,02.— Для Харьковской области коэффициент составит 1,02, — уточняет заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.Сельский коэффициент (для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений и которые в год поступления получили среднее образование в школах на территории сел) увеличен для абитуриентов, поступающих на аграрные специальности. Для них он составит 1,05. На другие специальности — 1,02.По словам Анатолия Бабичева, сельский коэффициент по сравнению с прошлым годом не изменился. Увеличен он только для тех абитуриентов, которые поступают на специальности сельскохозяйственные или аграрного направления.— Этот коэффициент действует на уровне 1,05, — говорит чиновник. – А для абитуриента, который закончил школу в сельской местности, отдельный коэффициент — 1,02.Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым уделяется особая поддержка) составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетностью.В этом году сокращено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе за бюджетное место - с девяти заявлений на четыре специальности в 2017 году – до семи заявлений на четыре специальности в 2018-м.— В этом году для конкурса на бюджетное место абитуриенты будут подавать на бакалавриат на два заявления меньше, чем в прошлом году. Мы сделали это для того, чтобы абитуриенты сознательно относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что абитуриенты часто отказываются от бюджетного места, которое получили по девятому приоритету, и выбирают контракт, – разъясняет Лилия Гриневич.А вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты. Как уточнил Анатолий Бабичев, творческий зачет – это по сути допуск к конкурсу. Оценки за него нет.— Там либо сдал, либо не сдал, — рассказывает он. — То есть человек получает «зачтено» или «не зачтено», а дальше конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.По мнению Лилии Гриневич, это позволит избежать злоупотреблений, а также снять лишнюю нагрузку с абитуриентов и вузов.— Ведь творческие зачеты можно проводить не во время вступительной кампании непосредственно, когда все находятся в напряженном состоянии, а в течение полугода до ее начала, — отметила она.По информации Анатолия Бабичева, формировать личные кабинеты, заносить туда все свои данные, чтобы принять участие в конкурсе за бюджетные места, абитуриенты имеют возможность по 25 июля. Прием заявлений на поступление в вузы будет проходить по 26 июля. Для лиц, которым нужно проходить собеседование, творческий конкурс, сдавать вступительные экзамены, прием заканчивается 20 июля 2018 года. Творческие конкурсы будут проводиться в несколько сессий — с 14 по 26 июля, вступительные экзамены — с 21 по 26 июля, собеседования — с 21 по 23 июля.— До 1 августа каждый вуз должен обнародовать рейтинговый список поступающих с указанием рекомендованных к зачислению на места государственного заказа, — сообщает Анатолий Бабичев. — До 7 августа состоится зачисление на места государственного бюджета. Для тех, кто хочет учиться по контракту, есть время до 30 сентября зачислиться в то или иное учреждение высшего образования.