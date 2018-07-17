Украина

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«Хюндай» из Константиновки изменит маршрут

«Хюндай» из Константиновки изменит маршрут
Скоростной поезд из Константиновки в Киев и обратно 13 и 15 августа будет курсировать измененным маршрутом и расписанием движения.
В связи с капитальным ремонтом железобетонных мостов на участке от Полтавы до Лозовой скоростной поезд № 712/711 Киев — Константиновка — Киев, который отправится из Константиновки 13 августа, а из Киева 15 августа, будет курсировать измененным расписанием движения и маршрутом. 14 августа поезд вообще отменен, сообщает пресс-центр «Укрзалiзницi».

Так, 13 августа поезд № 712/711 отправится из Константиновки в 13.48 (вместо 16.28) и прибудет в Киев в 23.36 (вместо 22.58). В пути следования поезд остановится на станциях Лозовая (15.21—15.31), Днепр-главный (17.18—17.28).

15 августа поезд № 712/711 отправится из Киева в 7.06 (вместо 6.20) и прибудет в Константиновку в 16.19 с остановками на станциях Днепр-главный (12.40—12.50) и Лозовая (14.39—14.50).

14 августа скоростной поезд № 712/711 Киев — Константиновка — Киев отправлением из Киева и Константиновки курсировать не будет.

Таким образом, в указанные даты поезд не проследует через Красноград, Полтаву-Киевскую, Миргород, Дарницу. А на участке Лозовая – Павлоград – Синельниково электропоезд «Хюндай ротем» с пассажирами проследует впервые за шесть лет эксплуатации этих скоростных корейских электричек на железных дорогах Украины.

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