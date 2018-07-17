Харьковчане не шикуют в интернет-магазинах

Какую сумму харьковчане готовы потратить на онлайн-товары и на какие дни приходится настоящий покупательский бум?
Команда Picodi.com
проанализировала несколько миллионов транзакций, совершенных пользователями интернета в 2017 году и пришла к выводу, что в Украине 55% пользователей интернета совершают покупки в отечественных и заграничных интернет-магазинах. Причем харьковчане и жители области предпочитают совершать покупки в интернете именно с компьютера.
— Дома без лишней суеты интернет-заказы оформляет 59,82% покупателей. Почти в два раза меньше пользователей (34,34%) считают, что покупать в интернете удобнее со смартфона, — уточняет специалист по украинскому рынку e-commerce в Picodi.com
Анастасия Аникевич. — Этот тип заказов набирает популярность, ведь покупки со смартфона не только удобны, но и нередко помогают прилично сэкономить, так как интернет-магазины часто предоставляют промокоды на скидку специально для пользователей мобильных устройств. И только 5,84% пользователей для онлайн-шопинга используют планшет, популярность которого из года в год падает.
Что касается сумм, которые пользователи тратят в сети, то именно владельцы планшетов готовы совершать крупные покупки — их средний чек составляет 1599 гривен. Немногим меньше тратят пользователи ПК (1227 грн) и смартфонов (1032 грн).
— Интересно, что у владельцев смартфонов на операционной системе iOS (iPhone, iPad) размер среднего чека составляет 1467 гривен, что значительно выше, чем у любителей Android — 640 гривен, — замечает Анастасия Аникевич.
Кстати, выяснили эксперты и еще одну очень интересную особенность — покупательская активность харьковчан зависит от сезона.
— Пик покупательской активности жителей Харьковской области приходится на ноябрь и декабрь — именно в эти месяцы совершается наибольшее количество покупок в году. Пользователи не упускают возможности сэкономить на глобальных распродажах, например, в «черную пятницу», — рассказывает Анастасия Аникевич. — Средний чек в ноябре возрастает до 1873 грн, а в новогодние праздники — до 2047 гривен. В то же время, периодом затишья среди жителей Харькова и области стали январь и февраль, когда средний чек составляет около 1000 гривен.
Кроме того, на количество онлайн-покупок влияют даже день недели и время суток. По данным команды, проводившей исследования, пользователи компьютеров и смартфонов сошлись во мнении, что самым благоприятным днем для совершения покупок в сети является пятница.
– Мы поделили сутки на четыре временных отрезка, чтобы узнать, в какое время жители Харькова и ближайших населенных пунктов чаще оформляют заказы онлайн, — продолжает Анастасия Аникевич. — Ночью — от полуночи до шести утра — совершается всего лишь 5,09% всех транзакций. В утреннее время (до полудня) — 20,28%. Больше всего покупок приходится на вечер – с 18.00 до полуночи — 38,36% и чуть меньше на вторую половину дня — с 12.00 до 18.00 — 36,27%. При этом покупательский «час пик» приходится на 20.00.
Что же охотнее всего покупают харьковчане в сети? Как оказалось, бытовую технику и электронику, а также одежду и косметику. Кстати, в этом плане, как отмечает команда исследователей, Харьков и область не отличаются от других регионов Украины.
Кому в сети жить хорошо?
Средний чек покупателя из Харькова и области ниже, чем средний чек по Украине — 1286 грн и 1688 грн соответственно. В рейтинге регионов по размеру среднего чека Харьковщина занимает последнее, 22-е место. В Черновицкой области тратят на покупки онлайн в среднем 2286 грн, в Черниговской — 2069 грн, в Волынской — 2053 грн, в Тернопольской —1982 грн, во Львовской —1978 грн, в Ивано-Франковской —1871 грн, в Одесской — 1832 грн, в Кировоградской — 1815 грн, в Киевской — 1783 грн, в Ривненской — 1739 грн, в Закарпатской — 1731 грн, в Запорожской — 1700 грн, в Днепропетровской — 1590 грн, в Полтавской — 1579 грн, в Сумской — 1572 грн, в Хмельницкой — 1534 грн, в Житомирской — 1530 грн, в Херсонской — 1474 грн, в Черкасской — 1392 грн, в Винницкой — 1370 грн, в Николаевской — 1367 грн, в Харьковской — 1286 грн.
Как и в Харьковской области, в среднем по стране самым активным днем недели является пятница, а самым «горячим» месяцем покупок — ноябрь.