Харьковчане не шикуют в интернет-магазинах

Кому в сети жить хорошо?

Средний чек покупателя из Харькова и области ниже, чем средний чек по Украине — 1286 грн и 1688 грн соответственно. В рейтинге регионов по размеру среднего чека Харьковщина занимает последнее, 22-е место. В Черновицкой области тратят на покупки онлайн в среднем 2286 грн, в Черниговской — 2069 грн, в Волынской — 2053 грн, в Тернопольской —1982 грн, во Львовской —1978 грн, в Ивано-Франковской —1871 грн, в Одесской — 1832 грн, в Кировоградской — 1815 грн, в Киевской — 1783 грн, в Ривненской — 1739 грн, в Закарпатской — 1731 грн, в Запорожской — 1700 грн, в Днепропетровской — 1590 грн, в Полтавской — 1579 грн, в Сумской — 1572 грн, в Хмельницкой — 1534 грн, в Житомирской — 1530 грн, в Херсонской — 1474 грн, в Черкасской — 1392 грн, в Винницкой — 1370 грн, в Николаевской — 1367 грн, в Харьковской — 1286 грн.

Как и в Харьковской области, в среднем по стране самым активным днем недели является пятница, а самым «горячим» месяцем покупок — ноябрь.