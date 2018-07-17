Общество

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Колонии подарили бельгийскую овчарку

Колонии подарили бельгийскую овчарку
В государственном учреждении «Первомайская исправительная колония (№117)» обновляется состав служебных собак.
Неравнодушный сотрудник Первомайской колонии передал в питомник служебных собак учреждения двухмесячного щенка бельгийской овчарки с соответствующими документами. Собаку назвали Кира, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

На сегодняшний день в кинологической службе учреждения числятся 12 служебных собак. Восемь из них задействованы в караульной службе, четыре – в разыскных мероприятиях.

Начальник Первомайской исправительной колонии Константин Козич отметил, что сейчас проводится активная работа по обновлению поголовья служебных собак, а также по совершенствованию деятельности кинологической службы и расширению ее функций, ведь кинологическая служба играет важнейшую роль в деятельности учреждения.

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