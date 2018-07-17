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Харьковчанка завоевала две медали

Харьковчанка завоевала две медали
В Варшаве прошел этап Кубка мира по фехтованию на колясках, на котором харьковская фехтовальщица Евгения Бреус завоевала две медали.
В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 33 стран. Украину представляли 14 спортсменов, которые завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Из них одну золотую и одну серебряную завоевала харьковчанка Евгения Бреус, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Евгения стала победителем в фехтовании на сабле среди женщин. В финале она со счетом 15:3 разгромила представительницу Венгрии Еву Хаймаши.

Серебряным призером этого этапа Кубка мира харьковчанка стала в фехтовании на шпаге, уступив в финале соревнований россиянке Юлии Майе.

Напомним, в 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де Жанейро Евгения Бреус впервые в истории паралимпийского фехтования завоевала медаль для Украины в фехтовании среди женщин.  Она стала бронзовым призером в фехтовании на шпагах.

По словам тренера Евгении Юрий Тридуба, паралимпийская бронза далась фехтовальщице нечеловеческими усилиями.

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