Мир

  • 37
    •  / 

Rolls-Royce выпустит летающее такси

Rolls-Royce выпустит летающее такси
Британская компания-производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce выпустит новый летательный аппарат для пассажирских перевозок.
В компании уточнили, что аппарат будет отличаться от разработок своих конкурентов - Airbus и Uber – способностью взлетать и садиться в вертикальном положении. 

Концепция получила название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing). По словам разработчиков, у EVTOL крылья могут поворачиваться на 90 градусов. Чтобы уменьшить сопротивление и шум в режиме горизонтального полета винты на крыльях не двигаются, пока аппарат поднимается с помощью винтов в хвостовой части, уточнили они.

Аппарат работает на шести электродвигателях, энергию для которых вырабатывает генератор мощностью 500 кВт, который подключен к газотурбинному двигателю M250.

Максимальная дальность полета составит 800 км. Отмечается, что EVTOL способен перевозить до пяти пассажиров со скоростью до 250 км/ч.

Пока у Rolls-Royce есть только 3D-модель летательного аппарата.

В Rolls-Royce ожидают наладить серийное производство EVTOL к средине 2020 года. Однако без поддержки крупных авиапроизводителей этот процесс займет больше времени, предупредили в компании.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3071.44 грн
100 USD 2620.68 грн
10 RUB 4.2096 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи