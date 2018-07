Rolls-Royce выпустит летающее такси 17 июля 2018 г. источник 0 0

Британская компания-производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce выпустит новый летательный аппарат для пассажирских перевозок.

В компании уточнили, что аппарат будет отличаться от разработок своих конкурентов - Airbus и Uber – способностью взлетать и садиться в вертикальном положении.



Концепция получила название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing). По словам разработчиков, у EVTOL крылья могут поворачиваться на 90 градусов. Чтобы уменьшить сопротивление и шум в режиме горизонтального полета винты на крыльях не двигаются, пока аппарат поднимается с помощью винтов в хвостовой части, уточнили они.



Аппарат работает на шести электродвигателях, энергию для которых вырабатывает генератор мощностью 500 кВт, который подключен к газотурбинному двигателю M250.



Максимальная дальность полета составит 800 км. Отмечается, что EVTOL способен перевозить до пяти пассажиров со скоростью до 250 км/ч.



Пока у Rolls-Royce есть только 3D-модель летательного аппарата.



В Rolls-Royce ожидают наладить серийное производство EVTOL к средине 2020 года. Однако без поддержки крупных авиапроизводителей этот процесс займет больше времени, предупредили в компании.